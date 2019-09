Ako a za koľko sa bude bývať v najväčšej rezidenčnej veži na svete

23.09.2019, 15:50 | pol | © 2019 News and Media Holding

Obytný mrakodrap Central park Tower na newyorskom Manhattane dosiahol svoju finálnu výšku 472 metrov. Stane sa tak najvyššou rezidenčnou vežou na svete a druhou najvyššou budovou v New Yorku. Ceny bývania sa tu začínajú na takmer siedmich miliónoch dolárov.

Mrakodrap vo výstavbe sa nachádza na 57. západnej ulici v časti Billionaire's Row na newyorskom Manhattane. Je lokalizovaný v tesnom dotyku s Central Parkom, ktorý budú mať obyvatelia rovno pod nosom.

V predošlom týždni dosiahla stavba svoju konečnú výšku 472 metrov – vyšší rezidenčný vežiak sa na svete nenachádza. Prvenstvo dosiaľ patrilo inému newyorskému mrakodrapu s bytmi – 432 Park Avenue – s výškou 425 metrov.

Celkovo najvyššou budovou v New Yorku zostane aj po dokončení mrakodrapu One World Trade Center stojaci takisto v Manhattane – na troskách bývalého Svetového obchodného centra. S výškou 541 metrov je aj najvyššou budovou USA a západnej pologule, v celosvetovom rebríčku sú pred ňou Burdž Chalífa, Šanghajská veža a komplex Abrádž al-Bajt.

Veľkomesto na dlani

Kým exteriér Central Park Tower už v súčasnosti finišujú, veľa práce ešte zostáva v interiéri. Pre obyvateľov tak bude mrakodrap k dispozícii v roku 2020.

Central Park Tower má 131 podlaží, obyvateľom ponúkne dokonalý výhľad na veľkomesto vrátane Empire State Building či spomínaného One World Trade Center. Naopak na západnej strane je vidno rieku Hudson, Most Georgea Washingtona a New Yersey, na východ od vežiaka sa nachádzajú letiská LaGuardia a J. F. Kennedy.

Central Park TowerZdroj: TASR / AP

Byty sa začínajú od 32. podlažia a ich veľkosť sa pohybuje od 133 po 1 625 štvorcových metrov. Ide o troj- až deväťizbové byty, ktorých je v mrakodrape celkovo 179.

Ceny sa začínali

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť