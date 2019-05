Boom na Považí. V dvoch susediacich projektoch pribudne vyše 250 bytov

06.05.2019, 05:01 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

V Novom Meste nad Váhom pribúdajú rezidenčné projekty, hneď dvojica vzniká v lokalite neďaleko miestneho futbalového štadióna. Vlani na jeseň sa tu začalo s výstavbou Rezidencie Kamenná, vedľa nej počíta ďalší s investor s väčším projektom Nova.

Nezastavané pozemky v Novom Meste nad Váhom sa nachádzajú na Športovej ulici, z východu územie ohraničuje Tematínska ulica a z juhu a zo západu orná pôda.

Vlani na jeseň tu odštartoval výstavbu dvoch štvorpodlažných bytových domov investor, ktorý na trh ponúkol 37 bytov – 1- až 4-izbových. Bytový dom A v Rezidencii Kamenná má byť dokončený koncom tohto roka, druhý bytový dom B v prvom kvartáli 2020.

Budúci rok dokončia tretiu bytovku

Podoba celého projektu počíta aj s bytovým domom C. Ten bude mať podobný vzhľad ako zvyšné dve bytovky, mal by tak priniesť rovnaký počet jednotiek, teda 18 – 19 bytov. Developer pre TREND Reality spresnil, že so začiatkom výstavby tretieho domu počíta v druhej polovici tohto roka s dokončením takisto v priebehu roku 2020.

Väčšina bytov v Rezidencii Kamenná z domov A a B je predaná. Voľný dvojizbový byt s balkónom na druhom poschodí domu A s výmerou 48,88 štvorcového metra stojí

