Bory Home: Vzniká štvrť s potenciálom, pri bytoch zaujme pomer cena – kvalita

Rande s realitou | Stavať byty v novej lokalite bez predošlej zástavby je pre developera zakaždým výzva a zároveň príležitosť vytvoriť štvrť podľa vlastného vkusu. Penta Real Estate sa pred trom rokmi pustila do rezidenčného projektu v Boroch, kde postavila prvých 300 bytov. Na trh dodala projekt, ktorý spĺňa kritériá a obyvateľom prináša aj zopár benefitov navyše. Jedným z nich bola cena bytov.

Na severozápadnom okraji Bratislavy medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou sa roky rozvíjala komerčná zóna Bory. Skupina Penta tu postavila aj svoje nákupné centrum Bory Mall a pred tromi rokmi sa pustila do výstavby bývania v rámci projektu Bory Home.

V prvej etape, ktorá sa nachádza za spomínaným nákupným centrom v blízkosti budúcej nemocnice, ktorú tu takisto Penta stavia, vzniklo 300 bytov. Výstavba sa začala v januári 2017 a trvala dva roky.

Zdroj: Milan David

Kolaudácia prebehla v januári tohto roka, projekt bol už v predstihu vypredaný. Bory Home I je len úvod rozsiahlej plánovanej zástavby v lokalite. Momentálne má rezidenčnú štvrť developer nakreslenú po štvrtú etapu a plánuje tu postaviť celkovo okolo 2-tisíc bytov. Výhľadovo, ak by výstavba v budúcnosti prebehla aj na susedných pozemkoch, tu môže byť bytov ešte približne raz toľko.

Zatiaľ vojaci v poli blízko Bory Mall

Budovanie novej štvrte je však momentálne ešte len na začiatku, a tak prvých deväť bytových domov v rámci úvodnej etapy pôsobí tak trochu ako deväť osamelých vojakov v poli. Celý súbor dostane svoju tvár, keď sa dokončí výstavba v okolí.

Jednak pribudne veľká nemocnica a vedľa nej aj bytové domy v rámci Bory Home III spolu s ubytovňou primárne pre zdravotnícky personál. Bory Home II umiestnil developer o niečo ďalej, na pozemku za solitérmi Decathlonu a Merkury Marketu. Projekt ako taký má však potenciál na to, aby tu vznikla príjemná mestská štvrť. Očakáva sa postupné dobudovanie ďalších funkcií a vybavenosti

Zdroj: Milan David

Bývanie v Boroch oslovilo záujemcov, ktorým neprekáža väčšia vzdialenosť od centra ani blízkosť diaľnice. Dopravu z nej tu veľmi nepočuť, paradoxne hlučnejšia je vzdialenejšia železnica.

V budúcnosti by priamo okolo projektu mala jazdiť električka predĺžená z Dúbravky, developer tu pre ňu necháva koridor. Či bude plán realitou, závisí aj od zámerov a priorít mesta. Nateraz pri Bory Home developer zriadil dočasnú autobusovú zastávku, takže obyvateľov obslúži MHD v tejto forme. Po dobudovaní nemocnice tu má vzniknúť väčšia zastávka pre autobusy s trvalým umiestnením.

Okolie komplexu momentálne šramotí kopa hliny, ktorú však postupne odvážajú. Na jej mieste vznikne neskôr kancelárska budova.

Nespornou výhodou lokality je vybavenosť – do nákupného centra je to pár minút chôdze, ponuka služieb je tu značná. Aj v súvislosti s tým nenájdu obyvatelia Borov žiadnu občiansku vybavenosť v rámci bytoviek – prevádzky by sa tu v konkurencii Bory Mall neuživili. Vybavenosť však doplní neďaleká materská škola, ktorú v rámci rezidenčnej štvrte Penta stavia.

Zdroj: Milan David

Ak hovoríme o kladných a záporných stránkach lokality ako takej, nedá sa nespomenúť nečakaná okolnosť:

