Šéf Proxenty: Ceny bytov určuje trh, aj my sme ich viackrát menili

24.06.2019, 05:01 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Kríza vraj nie je na programe dňa a ceny na trhu budú v ďalších mesiacoch rásť. „Pravda je, že ceny sme asi trikrát až štyrikrát menili v Bratislave aj v Nitre. A ten trend bude pokračovať,“ konštatuje zakladateľ investičnej skupiny Proxenta Pavol Kožík. Zároveň naznačil, že realitná divízia sa mieni zamerať aj na väčší projekt.

V rozhovore sa dočítate: - či hrozí sektoru kríza - ako vníma cenotvorbu na trhu - ako sa pozerá na kritizovaný projekt na Račianskom mýte - aké ďalšie plány má developerská divízia

V sektore sa už niekoľko rokov skloňuje slovo kríza. Bojíte sa jej?

Úprimne, v Proxente sa jej nebojí nikto. Vidíme, aký dopyt je po bytoch, vidíme, aký je záujem o nehnuteľnosti na trhu. Aj keby nejaká recesia mala prísť, naše projekty sa realizujú v dobrých lokalitách a v ich prípade by došlo len k nejakej korekcii cien. Ale momentálne to nepovažujeme za problém a nezaoberáme sa tým.

Čiže podľa vás je situácia na trhu zdravá?

Myslíme si, že áno. O dôvodoch by sme sa mohli baviť dlho. V prvom rade ľudia chcú kupovať byty, opatrenia Národnej banky Slovenska boli racionálne. Aj štatistiky ukázali, že úverovanie aj po opatreniach banky rastie. Navyše, ekonomike sa darí, stále veľké množstvo mladých ľudí nemá vlastné nehnuteľnosti a nájomné bývanie sa len začína komunikovať. Priestor na ďalší rast tu určite je.

Keď sme pri nájomnom bývaní, aký je váš postoj k tomuto segmentu?

My sme skúsili jeden pilotný malý projekt v obci Andovce pri Nitre. Chceli sme na vlastnej koži skúsiť, čo by to pre nás znamenalo. Išlo o špecifický projekt, keď objekt prevzala obec, ktorá ho ponúkla sociálne slabším rodinám. Vyhodnotili sme to však ako niečo mimoriadne časovo náročné. Rozhodovanie je neflexibilné, aj keď v malej obci to prebiehalo v takých rozmeroch, že sme to mohli akceptovať. Keď sme niečo podobné začali komunikovať s mestom Bratislava, narazili sme na problém, ktorý riešia všetci. Kým sme sa na niečom dohodli, prišli komunálne voľby a po nich išlo všetko od začiatku. A to si my nemôžeme dovoliť. Tento model je vhodný do krízy. Takýto projekt sa dá predávať napríklad obciam, keď sú na to vytvorené tabuľky. Pri súčasnom nastavení to nedáva ekonomický zmysel.

V minulom roku vyšiel návrh z dielne Inštitútu finančnej politiky, ktorý predpokladal, že časť bytov budú musieť developeri odovzdať mestu či obci. Vyhovovalo by vám to?

To je otázka, na aké projekty by sa to vzťahovalo. Ak by sa to dalo zákonom, museli by sme to akceptovať. Ale je zbytočné riešiť niečo, čo ešte neplatí.

Už ste spomínali opatrenia NBS. Ako ich vnímate?

Určite pozitívne. Opatrenia totiž znižujú priestor na

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť