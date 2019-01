Chorvátsky Grob sa nafúkne. Investor pripravuje štvrť s 500 domami

15.01.2019, 14:10 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

V Chorvátskom Grobe sa pripravuje výstavba novej rezidenčnej štvrte. Spoločnosť Bellheaven by chcela vybudovať projekt s názvom Šúrske lúky. V bratislavskom satelite by v nasledujúcich rokoch mohlo vyrásť až 500 rodinných domov.

Ak by sa projekt realizoval vo variante, ktorý spoločnosť predložila úradom, nová štvrť by ohraničovala severozápadnú časť Chorvátskeho Grobu, časť Čierna Voda. Projekt by priamo susedil s národnou prírodnou rezerváciou Šúr. Od nej je odvodený aj názov celého projektu.

Stovky domov

Projekt sa má realizovať na ploche s rozlohou 410 518 štvorcových metrov. Zväčša ide o pozemky, ktoré sú podľa katastra kvalifikované ako orná pôda.

Dotknuté územie susedí zo severozápadnej až juhozápadnej strany s Blahutovým kanálom, z juhovýchodnej strany nadväzuje na projekt Panónsky háj 3 a existujúcu zástavbu obce, zo severnej a severovýchodnej strany hraničí s pásom súvislého stromového porastu a kanálom. Juhovýchodnú hranicu územia tvorí ďalší kanál.

Územný plán obce umožňuje na dotknutých pozemkoch v určitej forme podľa

