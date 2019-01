Ďalší veľký projekt v Trnave. Investor chce postaviť 1 300 bytov

02.01.2019, 14:01 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Chuť investorov stavať nové byty pretrváva aj mimo hlavného mesta. K trnavskej Arborii, ktorá má pred sebou výstavbu druhej etapy, má pribudnúť v krajskom meste ďalší veľký projekt. V novej štvrti nazvanej Prúdy počíta investor v nasledujúcich rokoch s vybudovaním vyše 1 300 bytov.

Nový projekt je porovnateľný s prvou etapou Arborie, ktorá na severovýchode mesta ponúkla 1 500 bytov. Prúdy majú vyrásť v juhovýchodnej časti Trnavy neďaleko závodu ŽOS.

Investor navrhuje vybudovať na momentálne nezastavaných pozemkoch susediacich s Koniarekovou ulicou a športovým areálom Lokomotívy 19 bytových domov a osem kombinovaných objektov s funkciou služieb – nebytových priestorov, apartmánov a bytov. V novej štvrti má nájsť domov približne 3 300 obyvateľov.

Aj materská škola

Projekt je naplánovaný do troch etáp, s výstavbou by sa malo začať v roku 2020 a ukončená by mala byť do roku 2028. Počíta sa s investíciou vyše 158 miliónov eur.

Celý obytný súbor je rozčlenený do štyroch častí. Prvú funkčnú časť označenú A-Sever budú tvoriť tri bloky bytových domov a jeden miniblok, kde sa počíta s výstavbou materskej školy a parku. Časť A-Juh bude tvorená dvoma identickými blokmi bytových domov.

Funkčné časti B-Sever a B-Juh budú rozdelené

