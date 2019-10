Developer a mestská časť sa stále nedohodli. Projekt v Ružinove stojí bez kolaudácie

21.10.2019, 05:03 | TASR

Kedy bude bytový dom Prima Park I v bratislavskom Ružinove riadne skolaudovaný, je zatiaľ otázne. V septembri totiž vypršala dočasná kolaudácia, ktorá platila do doby, kým developer nesplní jednu z podmienok záväzného stanoviska hlavného mesta i stavebného povolenia, a to vybudovanie odbočovacieho pruhu z Ružinovskej do Jašíkovej ulice. Podľa developera však kolaudovaniu nič nebráni, lebo mesto na podmienke už netrvá. Stavebný úrad ale hovorí, že také jednoduché to nie je bez toho, aby nebol porušený zákon.