Dobrá stavba s príjemnými prekvapeniami aj rušivými detailami

31.10.2019, 05:02 | Martin Marec

Rande s realitou | Keď sme koncom minulého storočia cestovali okolo lokality „Lamačská brána“ legendárnym autobusom č. 101 do Devínskej Novej Vsi, sledujúc len šíre lány polí, asi by nikomu ani vo sne nenapadlo, že by tu mohla o 30 rokov vyrásť nová polyfunkčná štvrť. Rozmach Bratislavy je nezastaviteľný a neobišiel ani túto lokalitu.