Dokončenie projektu Pri mýte brzdia povolenia, Penta sa do tretej etapy púšťa nanovo

Sú to už tri roky, odkedy Penta Real Estate prekreslila pôvodne zamýšľaný parkovací dom v projekte Pri mýte neďaleko Račianskeho mýta na objekt s bytmi a občianskou vybavenosťou. Vybavenie povolení pre tretiu etapu pribrzdil postoj mestskej časti. Developer prichádza s ďalšou verziou zámeru.

Penta v projekte Pri mýte plánovala pôvodne vybudovať parkovací dom ako desiaty stavebný objekt v území.

Pre pôvodne 329 bytov tu bolo naplánovaných zhruba 750 parkovacích miest, čo súviselo s prísnou normou prijatou v Bratislave ešte za primátora Milana Ftáčnika, ktorá podľa developerov nereflektovala realitu. Mesto napokon koeficienty zmiernilo.

Tretia verzia

Po úprave noriem na celkový počet parkovacích miest developer objekt pozdĺž Račianskej ulice ešte v roku 2016 prekreslil na byty.

„Pôvodný projekt parkovacieho domu sme zmenili na bytový, keďže ten lepšie reflektuje aktuálnu situáciu v lokalite. Nielen z hľadiska udržateľnosti a funkčného obsahu, ale aj architektúry je to ďaleko lepšie riešenie,“ vysvetľuje Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate.

Zámer, ktorý odobril magistrát súhlasným stanoviskom, však nenašiel pozitívnu odozvu u mestskej časti. Pripomienky k nemu mali občania a Nové Mesto dodnes výstavbu neodobrilo.

Penta sa tak do vybavovania povolení púšťa nanovo a naplánovaný polyfunkčný objekt predstavila v upravenej podobe. Zmenu navrhovanej činnosti predložil developer v rámci procesu EIA minulý mesiac. Raz už pritom zámer upravoval, má tak teda tretiu verziu.

„Okrem bytov projekt počíta aj s kanceláriami a obchodnými prevádzkami, vo vnútrobloku vznikne park, ktorý bude nadväzovať na už existujúce zelené plochy v rámci prvých dvoch etáp projektu,“ približuje J. Nevoľník.

Zmena spočíva vo zväčšení objektu zo šiestich na osem nadzemných podlaží, pričom posledné je sčasti ustúpené.

Byty sú umiestnené v dome od tretieho podlažia, celkovo ich tu má vzniknúť 98. Ide najmä o menšie jednotky – 30 jedenapolizbových, 49 dvojizbových, 17 trojizbových a dve štvorizbové.

Do Račianskej ulice sú orientované byty s menšou výmerou, väčšie byty zas smerujú do vnútrobloku. Každá jednotka má lodžiu. Návrh fasády rešpektuje a nadväzuje na existujúce objekty projektu.

Parkovanie v podzemí

V parteri pozdĺž Račianskej ulice vznikne v dome priestor pre služby a obchody. Obsadia priestor s výmerou 477 štvorcových metrov.

Pridané kancelárie sú situované na druhom nadzemnom podlaží, ich úžitková plocha dosahuje 944 štvorcových metrov.

Parkovanie bude zabezpečené v podlažnej podzemnej garáži pod objektom, kde vznikne 179 stojísk. Pôvodne zamýšľaný parkovací dom mal mať 296 parkovacích miest.

Vstup do garáže je navrhnutý zo severnej strany, teda od križovatky Račianskej so Škultétyho ulicou. MD spojenie zabezpečuje električková trať so zastávkou Ursínyho. Pred projektom bude obojsmerná cyklotrasa s pokračovaním k susednému projektu Urban Residence.

Posledný bytový dom v projekte Pri mýte navrhol ateliér Vallo Sadovsky Architects. Po dokončení tretej etapy bude mať projekt vyše 400 bytov. Predpokladaný počet obyvateľov v celom komplexe je 685.

Development má pritom v tomto území pokračovať. Z južnej strany projektu Pri mýte sa pripravuje na pri križovatke Kominárskej a Račianskej výstavba projektu Kominarca. Pre ten momentálne vybavuje povolenia skupina Arca Capital. Počíta tu so 173 bytmi a apartmánmi, kanceláriami a obchodmi. Verejné priestranstvo má nadviazať na susedný projekt Pri mýte.

