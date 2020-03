Kollár pri potrebe nájomných bytov hovorí aj o zlyhaných úveroch. Je ich minimum

09.03.2020

Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina chce závratným tempom zrýchliť výstavbu nájomných bytov v réžii štátu. Ak by sa podarilo naštartovať segment bývania s regulovaným nájomným, trh s nehnuteľnosťami by to mohlo výrazne zmeniť. Banky sa ale zatiaľ veľmi do odhadov prípadných vplyvov nepúšťajú, čakajú, v akej forme návrh reálne prejde.