Najdrahšie byty v Bratislave: bývať sa dá aj za 1,8 milióna eur – a nie v mrakodrape

Rast cien bytov sa podľa odborníkov tak skoro nezastaví, vplýva na ne najmä slabá ponuka a vysoký dopyt na trhu. Vývoj ovplyvňuje aj cenovky najdrahších bytov v Bratislave. Dvojmiliónová hranica ako bežná cena najlepších z nich zrejme padne čoskoro.

Pohľad na aktuálnu situáciu na rezidenčný trh hlavného mesta hovorí o nedostatku nových bytov, čo spôsobuje, že tie najzaujímavejšie sa predávajú ako teplé rožky.

Najväčší záujem je dlhodobo o dvojizbové a trojizbové byty, menším počtom výmerou rozľahlekších jednotiek cielia developeri, nie vždy však nájdu kupca ihneď. V niektorých projektoch sa byty či mezonety na najvyšších podlažiach predávajú aj dlhé mesiace.

TREND Reality sa pozrel na aktuálne novostavby v Bratislave a ceny najdrahších bytov v nich. Do rebríčka sa spravidla dostal len jeden byt z daného rezidenčného súboru, v opačnom prípade by hrozilo, že zastúpené v prehľade by boli len dva projekty. Ďalším kritériom bolo, aby mal celý projekt aspoň dvadsať bytových jednotiek.

Eliminovali sa tým malé projekty v lukratívnych lokalitách, ktoré často nezverejňujú ceny a nemajú ani oficiálnu stránku. V prehľade sú zároveň iba byty bez predošlého majiteľa, teda priamo z ponuky developera.

Na trh sa v približne rovnakom čase dostalo viacero prémióvých projektov centre mesta. Ďalšie sa pritom ešte pripravujú.

