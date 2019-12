Newyorská veža ARO – luxusné nájomné byty pod trikotom Lady Gaga

27.12.2019, 14:00 | Karol Klanic

Svetová architektúra | Rada pre výškové budovy a mestské prostredie (CTBUH) tradične udeľuje pred Vianocami prestížne „Awards of Excellence“ a na konferencii Inovácie vo výškových budovách a v mestskom prostredí na jar volí z tejto skupiny budovy roka. V kategórii Budovy od 200 do 299 metrov je jedným z tohtoročných kandidátov nájomný dom ARO v New Yorku.