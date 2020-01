Penta plánuje svoj najväčší zahraničný projekt, postaviť chce tisícky bytov

08.01.2020, 05:03 | Vladimíra Púpavová | © 2020 News and Media Holding

Investičná skupina Penta získala veľké pozemky v Prahe, na ktorých plánuje postaviť novú rezidenčnú zónu. Celkovo ide o územie s výmerou 380-tisíc štvorcových metrov, celková investácia má dosiahnuť približne 200 miliónov eur.

Nové pozemky na výstavba nakupovala Penta Real Estate v pražských Letňanoch. Vzhľadom na veľkosť územia je zrejmé, že v novej štvrti môže postaviť tisíce bytov.

Pozemky sa nachádzajú medzi Tupolevovou a Kbelskou ulicou. Sú neďaleko miesta, kde má plány aj český premiér Andrej Babiš. Vybudovať tu chce vládnu štvrť.

Do novej štvrte má ísť metro

Na Tupolevovej ulici sa zároveň plánuje nová stanica metra. Dokončená by mohla byť do dvanástich rokov od prípadného schválenia. V tom prípade by sa z pozemkov uprostred polí stala lukratívna lokalita.

Penta plánuje

