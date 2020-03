Proxenta Residence: namiesto zamýšľaných kancelárií sa v „zebre“ zrodili byty

12.03.2020, 05:03 | Martin Poláš | © 2020 News and Media Holding

Rande s realitou | Aj lokality, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí, menia často zásadnejšie tvár – v prípade bratislavského Račianskeho mýta sa o to postaral developerský projekt Proxenta Residence, ktorý sa stal novou výškovou dominantou územia. Z pôvodne kancelárskej budovy sa vyvinul objekt s dominujúcou rezidenčnou funkciou. Ponúka luxusnejšie bývanie na okraji Starého Mesta s viacerými špecifikami.

Dnes už dokončená budova na rohu Mýtnej a Radlinského ulice smerujúca do križovatky Račianske mýto má za sebou pestrú históriu. Pôvodne išlo o projekt spoločnosti I.P.R., ktorá tu chcela postaviť 13-poschodový kancelársky vežiak, keď začiatok prác ohlásila ešte v roku 2008. Zámer však napokon nerealizovala.

Skupina Proxenta, ktorá v tom čase s developerskými aktivitami v hlavnom meste prakticky len začínala, kúpila pozemok na jeseň 2014. Krátko nato spôsobila menší rozruch, keď vizualizáciami novej podoby projektu vzbudila kritické ohlasy. Napokon zostal v platnosti pôvodný návrh architekta Juraja Jančinu, ktorý sa dopracoval do finálnej verzie s miernou úpravou tvarou a zachovaním vonkajšieho plášťa.

Developer pritom zvažoval aj ďalšie varianty, no napokon sa do nich nepúšťal – aj z praktických dôvodov: celý zámer už v minulosti schválil v danej podobe pamiatkový úrad a akékoľvek zmeny by znamenali nutnosť vybavovania povolení takmer od začiatku. To by navyše vzhľadom na dnešné podmienky nemuselo byť bezproblémové – projekt získal územné rozhodnutie ešte v predkrízových časoch.

Mesto v tom čase povolilo výstavbu 13 nadzemných podlaží, aj výška budovy bola daná v rámci pôvodných povolení vrátane odobrenia pamiatkarov a nesmelo sa s ňou hýbať. Je zrejmé, že „zebra“, ako projekt v súvislosti s farebnosťou fasády prezývajú, sa stal výškovou dominantou územia, kde okolitá zástavba siaha sotva do polovičnej úrovne. Či je v danej lokalite vhodná, je na subjektívnom uvážení, no pocitovo sa zdá, že Bratislavčania si na ňu až tak problematicky nezvykajú.

Na rušnej križovatke

Výstavba odštartovala na začiatku roku 2017, na úvod dosť času zhltlo vyhĺbenie 15-metrovej jamy a umiestnenie oceľových konštrukcií. Hrubá stavba bola na svete koncom roku 2018. V súčasnosti sa komplex dokončuje v interiéri a čaká na kolaudáciu. Po nej sa majú na jar tohto roka začať odovzdávať byty majiteľom.

Proxenta Residence sa nachádza presne medzi Starým a Novým Mestom – hranicou je línia pozemku komplexu. Načas bol objekt v minulosti dokonca vyňatý z pamiatkového územia, ktoré sa posunulo bližšie k centru smerom k Blumentálu, no neskôr sa obnovil pôvodný stav.

Projekt má

