Renzo Piano tvaroval dve newyorské veže len svetlom

13.12.2019, 15:30 | Karol Klanic

Svetová architektúra | Na konci novembra odovzdávali prvé byty v dvoch identických vežiach 565 Broome v newyorskej štvrti Lower Manhattan. Všeobecne sú na New York nízke, ich 88 metrov však stačí, aby vo svojej štvrti SoHo boli najvyššie.

Projektant Renzo Piano Building Workshop (RPBW) je autorom významných newyorských budov – prístavby Morganovej knižnice a múzea (2006), The New York Times Building, (2007) aj Whitney Museum of American Art – táto je jeho prvou rezidenčnou budovou v meste.

RPBW patrí ku svetovej architektonickej špičke, momentálne je dvanásta v svetovom renkingu ateliérov nemeckého serveru BauNetz.

565 BroomeZdroj: Anna Morgowicz

Jej zakladateľa Renza Piana pred časom vybral americký týždenník Time medzi 100 najvplyvnejších svetových osobností.

Okná číre ako nikde inde

V prípade aktuálneho newyorského projektu členia sklenú fasádu s oblými nárožiami len obločné rámy. Časopis The Construction Specifier parafrázoval Renza Piana, keď skonštatoval, že budovy sú tvarované svetlom.

Nízko olovnaté ultra transparentné sklo s krištáľovým leskom sa svojím odtieňom prispôsobuje počasiu. Mesačník Architectural Digest tvrdí, že čírosťou okien sa týmto budovám nevyrovná nijaký newyorský bytový dom. Poskytuje nadštandardnú ochranu proti UV žiareniu.

V spoločnom priestore na takmer 1 600 štvorcových metroch v desaťpodlažnom pódiu sa zo zvyčajného štandardu tejto kategórie vymyká

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť