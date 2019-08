Sky Park spustí predaj vo štvrtej veži na jeseň, v teplárni bude galéria aj reštaurácia

22.08.2019, 14:53 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Výstavba projektu Sky Park v centre Bratislavy napreduje podľa harmonogramu, konštatovali vo štvrtok na stretnutí s novinármi zástupcovia developera Penta Real Estate. V súčasnosti sa dokončuje obnova vonkajšieho plášta historickej Jurkovičovej teplárne, ktorá je súčasťou areálu. Pokračujú aj práce na troch rezidenčných vežiach a administratívnej budove Sky park Offices.

Na Jurkovičovej teplárni sa aktuálne ukončila rekonštrukcia vonkajšieho plášťa budovy, pričom sa v maximálnej možnej miere zachovalo pôvodné murivo.

„Tam, kde to nebolo možné, sme použili tehlovú konštrukciu, ktorá korešponduje s pôvodným vzhľadom objektu,“ ozrejmil výkonný riaditeľ spoločnosti Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník.

V súčasnosti sa podľa jeho slov už robia práce aj vo vnútornej časti budovy. „Realizujeme vnútorné nosné konštrukcie, paralelne sa bude montovať fasáda, príde obnova strechy a realizácia interiéru,“ načrtol.

Developer riešil dlhšie narušenú statiku, budovu našiel v horšom stave, ako pôvodne predpokladal. „Bola to industriálna budova, takže sme počítali s prekvapeniami pri výstavbe, ale nebolo to nič, čo by ohrozilo funkčné využitie objektu, alebo by nás časovo zdržalo,“ pokračoval J. Nevolník.

Z teplárne bude kultúrno-kreatívny hub

Z pôvodného interiéru teplárne sa zachovajú fragmenty – násypníky v rámci kotlovej haly a v turbínovej hale sa ponechá konštrukcia pôvodného žeriavu, ktorá bude odkazom na historickú funkciu objektu. Žeriav sa umiestni do novej polohy pod strechou, kde bude tvoriť dominantu priestoru.

Tepláreň nemení svoj historický vzhľad. Požiadavky pamiatkarov zahŕňali aj zachovanie pôvodnej výšky a hmoty, a tak stavebník nemôže ísť nad úroveň atiky. Preto sa aj technológie stavby zapúšťajú pod strechu a neumiestňujú na ňu, ako býva zvykom inde.

Zdroj: TREND Reality

Otvorenie národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou areálu, sa očakáva na prelome druhého a tretie kvartálu budúceho roka.

Obnovená tepláreň bude mať na prízemí

