Študenti navrhli interiéry mrakodrapu Eurovea Tower. Takto vyzerajú

Developer J&T Real Estate sa rozhodol do jedného z najočakávanejších projektov v hlavnom meste zapojiť študentov. Mali za úlohu navrhnúť niektoré interiéry v prvom slovenskom mrakodrape. Súťaž už pozná svojich víťazov.

Developer JTRE rozbehol spoluprácu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity a spoločnosťou Ekoma Design. Cieľom je, aby študenti získali šancu vyskúšať si návrh interiérov v projekte, ktorý sa už reálne stavia. Podobné súťaže sa realizujú v ďalších metropolách ako Londýn, Berlín či Paríž.

Developer získa pohľad na svoj projekt od budúcej generácie architektov či dizajnérov, zároveň má možnosť získať prehľad o talentoch, ktoré môžu byť pre ich firmy potenciálne zaujímavé v budúcnosti.

Študenti z odboru dizajnu Ústavu interiéru a výtvarníctva navrhovali interiér dvoch bytov a spoločných priestorov vstupnej výťahovej haly na jedno z bytovom poschodí Eurovea Tower.

„Zámerom spolupráce, organizovanej formou súťaže návrhov, je zapojenie praxe do študijného procesu, čo pomôže študentom získať skúsenosti a vysokej škole lepšie ich pripraviť na budúcu prácu. JTRE zas spolupráca prinesie poznanie, ako sa nová generácia pozerá na svet architektúry a interiérového dizajnu,“ tvrdí developer v tlačovej správe.

Ocenený návrh - spoločné priestoryZdroj: JTRE

Takmer profesionáli

Päť študentiek a jeden študent s rôznymi skúsenosťami s navrhovaním interiérov prezentovali svoje návrhy v sídle zadávateľa pred odbornou porotou zloženou z projektového tímu, interiérovej architektky a zástupcu tvorcu interiérov Ekoma Design. Vyskúšali si aj reálnu situáciu prezentácie návrhov klientovi.

„Študenti navrhovali konkrétne interiéry v projekte, ktorý sa realizuje. Výsledok ich práce pripomienkoval priamo tím, ktorý pripravuje a stavia Eurovea Tower. Všetky návrhy boli komentované s ohľadom na možnosť realizovateľnosti, aby si študenti skúsili, ako tento proces funguje priamo v praxi,“ hovorí Ľuboš Kaštan, projektový manažér Eurovea 2 z JTRE.

Ocenené študentky, zľava Michaela Zimmermannová, Kristína Fábiková a Ivona ŠramováZdroj: JTRE

Autorka víťazného návrhu Ivona Šramová zdôraznila, že pri tvorbe návrhu bolo dôležité naštudovať si identitu projektu Eurovea Tower a budúcich majiteľov bytov. „Práve s ohľadom na cieľovú skupinu projektu som sa snažila byt prispôsobiť tak, aby bol priestrannejší a pôsobil otvorene. Snažila som sa klásť dôraz na to, aby boli všetky miestnosti čo najlepšie využiteľné a navzájom prepojené,“ opisuje návrh I. Šramová, ktorá patrila do skupiny študentiek so skúsenosťami s navrhovaním interiérov.

„Víťazka mala

