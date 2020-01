V Guthause je predaná štvrtina bytov, projekt sa zmenil

21.01.2020, 15:26 | pol | © 2020 News and Media Holding

Developer Corwin má za sebou rokovania s mestskou časťou, týkajúce sa rezidenčného súboru Guthaus na Račianskej ulici. Ich výsledkom bude zmena stavby pred dokončením. V projekte je aktuálne predaná štvrtina bytov, časť komplexu ešte nešla do predaja. (v článku sme upravili pôvodne nesprávne informácie o počte bytov).

Projekt Guthaus je situovaný na pozemku za predajňou Lidla na Račianskej ulici. Pôvodne tu chcela stavať Prvá správcovská vodárenská spoločnosť, ktorá počítala s obchodnou pasážou, kanceláriami a bytmi nad nimi.

Územie však napokon zmenilo majiteľa, keď doň vstúpila skupina Corwin. Predošlý zámer, ktorý počítal so zhruba 170 bytmi, rozšíril developer v upravenom projekte aj vďaka zmenám dispozícií na predpokladaných 290 bytov.

Byty do predaja uvoľňujú postupne

Corwin s mestskou časťou následne viac ako 15 mesiacov rokoval o finálnej podobe projektu. Výsledkom je zmena stavby pred dokončením, ktorá by mala umožniť developerovi stavať, ale už s inými parametrami.

Tie zmenia pôvodné v právoplatnom územnom rozhodnutí a stavebnom povolení, ktoré počítalo s verziou projektu od architektov M S arch. Corwin spolupracuje s rakúskym štúdiom AllesWirdGut, ktoré vyhralo súťaž.

„Bolo by v rozpore so záujmami samosprávy i obyvateľov lokality, ak by k zmene stavby nedošlo,“ hovorí Erik Fusík, projektový manažér Corwinu.

Celková zastavaná v opustenej industriálnej zóne sa

