V Modre sa chystajú na výstavbu novej štvrte s rodinnými domami a 200 bytmi

27.05.2019, 05:02 | pol | © 2019 News and Media Holding

Projekt Malé hliny, ktorý investor predstavil zhruba pred dvomi rokmi, by sa mal o niekoľko týždňov posunúť do fázy výstavby. Novú štvrť s rodinnými domami a bytmi na okraji Modry naplánoval developer Atops v spolupráci s mestom. Prvé pozemky už dal do predaja.