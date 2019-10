V Žiline vyrastá Komenského rezidencia. Prinesie 75 bytov

14.10.2019, 14:55 | pol | © 2019 News and Media Holding

V Žiline pribudne čoskoro na realitnom trhu bytový dom v širšom centre mesta, ktorý vzniká prestavbou bývalej budovy Stavebnej fakulty. V projekte Komenského rezidencia išlo do predaja 75 bytov.

Zdroj: Best group eu

Výstavba obytného súboru v Žiline odštartovala na jar tohto roka. Na modernú bytovku sa mení bývalý budova Stavebnej budovy Žilinskej univerzity.

Ide o adresu v širšom centre krajského mesta, v časti Hliny na križovatke Komenského a Lichardovej ulice. Historické centrum a Bulvár sú vzdialené zhruba tri minúty chôdze.

Prevažujú dvojizbové byty

Budova fakulta prechádza rozsiahlou rekonštrukciou a nadstavbou. Na projekte pracovalo štúdio Ateliér 3A na čele s architektom Ľubomírom Kuželom.

Bytový dom bude mať po dokončení šesť nadzemných podlaží. Menší polootvorený vnútroblok vznikne vďaka usporiadaniu v tvare písmena „U“.

Z celkového počtu 75 bytov je ešte polovica voľná. V projekte sa nachádza osem jednoizbových, 41 dvojizbových, 13 trojizbových, 11 štvorizbových bytov a skladbu dopĺňa jeden päťizbový a jeden šesťizbový byt. Byty na vrchných podlažiach sú riešené ako mezonety respektíve penthousy.

Komenského rezidencia (vizualizácie)Zdroj: Best group eu

Konkrétny ceny jednotlivých bytov realitná kancelária, ktorá predáva projekt, neuvádza. Zo všeobecných hladín vyplýva, že jednoizbové byty s výmerou 38,6 – 42,6 m2 sa začínajú na úrovni 89-tisíc eur, dvojizbové jednotky s výmerou 45,75 – 58,98 m2 pri 98-tisíc eurách, trojizbové byty (55,82 – 86,36 m2) sú od 119-tisíc eur a štvor- a viacizbové byty sa začínajú od 155-tisíc eur.

Všetky byty majú balkón alebo terasu. Parkovanie je riešené prevažne na teréne, kde bude k dispozícii 76 miest. Vnútorných krytých miest je 17. Parkovacie miesto sa dokupuje, vonkajšie stojí 8 400 eur, vnútorné 11 400 eur.

Dokončenie o rok

Byty sa začínajú od druhého podlažia, na prvom sa podľa vizualizácie počíta s parterom pre menšie obchodné prevádzky.

Predpokladaný termín kolaudácie Komenského rezidencie je august 2020. „Víziou projektu je vytvorenie kvalitnejšieho životného priestor pre obyvateľom aj budúcich investor,“ píše v charakteristike projektu developer.

Komenského rezidencia (vizualizácie)Zdroj: Best group eu

Za projektom stojí spoločnosť Best group eu so sídlom v Žiline. Jej majiteľom Peter Behúň, ktorému podľa obchodného registra patria aj ďalšie spoločnosti. Budovu stavebnej fakulty kúpil Best group eu podľa katastra koncom roka 2017.

V Žiline je v súčasnosti rozostavaných viacero rezidenčných projektov, tento rok k nim pribudol napríklad súbor Zelené Vlčince. Dokončujú sa projekty Nové Vlčince, Wellpark, stavajú sa tiež Rudiny II., Retro či Rudnay Residence, v príprave je napríklad rezidencia Pri rybníku.