Ako sa darilo nákupným centrám? Návštevníkov viac nebolo, tržby rástli iba mierne

Počet návštevníkov slovenských nákupných centier mal druhý rok po sebe stagnujúci charakter. Tentoraz už jednotlivým nákupným centrám výraznejšie nerástli medziročne ani tržby, čo ešte vlani aj napriek zaseknutej návštevnosti platilo. Najvyšší medziročný nárast nájomného a počtu prevádzok zaznamenali v centrách gastro prevádzky, vyplýva z nového Indexu nákupných centier, ktorý zverejnila realitno-poradenská spoločnosť CBRE.

Aktuálna správa Shopping centre index (SCI) mapuje 16 regionálnych nákupných centier (šesť krajských miest, päť okresných), teda približne 235-tisíc štvorcových metrov nákupnej plochy s takmer 1 200 maloobchodnými prevádzkami, ktoré v roku 2018 navštívilo necelých 69 miliónov zákazníkov.

Tí v nákupných centrách podľa CBRE minuli vlani zruba rovnaké množstvo peňazí ako rok predtým. Tržby rástli len mierne a veľkosť priemerného nákupného košíka zostala takmer nezmenená.

Priemerný obrat v posudzovaných nákupných centrách vzrástol v roku 2018 na úroveň 2 571 eur/m², čo predstavuje medziročný nárast o 1,1 percenta.

Výkon jednotlivých posudzovaných centier bol rozdielny. Najlepšie nákupné centrá dokázali zvýšiť svoje obraty o takmer päť percent v medziročnom porovnaní, zatiaľ čo slabšie nákupné centrá, ktoré sa nevyrovnali s rastúcim konkurenčným prostredím, prípadne nereagovali flexibilne na zmeny v zákazníckom správaní a trendoch, zaznamenali niekoľkopercentný prepad obratov.

Vo svete kamenných prevádzok začína byť boj o priazeň zákazníka tuhší. Menšie retail parky vznikajú už aj v obciach s 5-tisíc obyvateľmi, čo výrazne odkrajuje z množiny potenciálnych návštevníkov v spádovej oblasti lokálnych nákupných centier a vplýva to aj na nižšiu frekvenciu návštev.

„Na rozdiel od nárastov celkových obratov, ktoré medziročne rástli prípadne rôzne klesali v jednotlivých nákupných centrách, bol počet návštevníkov v jednotlivých nákupných centrách prevažne stabilný, z čoho môže vyplývať, že nákupné centrá už nie sú schopné pritiahnuť k sebe viac zákazníkov, čo môže obmedzovať ich potenciálny rast v budúcnosti. Na druhej strane môže byť tento fakt vnímaný aj pozitívne, keďže si nákupné centrá dokázali udržať počet návštevníkov aj napriek zmene otváracích hodín počas sviatkov a narastajúcej konkurencií v podobe e-commerce a retail parkov,“ uvádza sa v správe CBRE.

Nákupné centrá pritom čelia v Európe podobným trendom a čo im naďalej praje, je rekordne nízka nezamestnanosť, pozitívna spotrebiteľská nálada a ochota nakupovať.

„Nákupné centrá v súčasnosti integrujú model omnichannel, in-store wi-fi, využívajú rôzne nástroje na analýzu zákazníckeho správania a snažia sa nákupným mixom a vizualitou pritiahnuť mladú generáciou návštevníkov. Zákazníci sú stále náročnejší na produkty a služby vo vzťahu k vlastnej osobe. Viac investujú do starostlivosti o svoje zdravie, do športovania, užitočného trávenia voľného času a do kvality stravovania,“ uvádza Luiza Moraru, Head of Property Management CEE, CBRE.

Z prieskumu SCI pramení, že nájomné v slovenských nákupných centrách vlani kleslo o

