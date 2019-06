Architekti kritizujú tender na projekt novej nemocnice v Bratislave

13.06.2019, 05:01 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Slovenská komora architektov kritizuje tender ministerstva zdravotníctva za 17,5 milióna eur na projekt novej nemocnice na Rázsochách. Podľa jej zástupcov predpokladaná hodnota zákazky niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž.

Ministerstvo vyhlásilo verejné obstarávanie na modernú koncovú nemocnicu v bratislavskej mestskej časti Lamač koncom mája. Zákazka obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pri príprave realizácie stavby, autorský dohľad nad realizáciou stavby aj manažment zdravotnej starostlivosti.

Komora tvrdí, že by mala byť vyhlásená samostatná architektonická súťaž. Bol by to podľa jej predstaviteľov najlepší nástroj, ako získať kvalitný urbanistický a architektonický koncept a návrh nového ústavného zdravotníckeho zariadenia. Argumentuje, že ako súčasť širšieho balíka služieb jeho kvalita nie je primeraným hodnotiacim kritériom.

„Takto nastavené obstarávanie predstavuje pre výslednú hodnotu nemocnice neprimerané riziko a s ohľadom na životný cyklus takejto investície aj ekonomicky neefektívne nakladanie s prostriedkami,“ dodáva komora.

Štát si za tendrom stojí

Ministerstvo reaguje, že pripravilo súťaž s dôrazom na transparentnosť a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej majú nastavené minimálne požadované referencie, ktoré budúci dodávateľ musí spĺňať a od uchádzačov tiež požadujú skúsenosti z predchádzajúcich projektov koncových nemocníc.

V prvej a pre ministerstvo najdôležitejšej

