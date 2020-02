Bezos kúpil za 165 miliónov rezidenciu po zakladateľovi spoločnosti Warner Bros

13.02.2020, 08:03 | ČTK

Zakladateľ a riaditeľ internetového obchodu Amazon Jeff Bezos kúpil od mediálneho magnáta Davida Geffena za 165 miliónov dolárov Warnerovu rezidenciu v Beverly Hills v Spojených štátoch. S odvolaním sa na osoby oboznámené s transakciou to v stredu napísal denník The Wall Street Journal, ktorý poznamenal, že je to najdrahší nákup rezidenčnej nehnuteľnosti v regióne Los Angeles.