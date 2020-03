Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo anketu. Ľudia sa majú vyjadriť, čo s Propellerom

07.03.2020, 13:42 | TASR

Bratislavské Staré Mesto spustilo prvú miestnu verejnú anketu. Týka sa možností využitia voľného priestoru na nábreží Dunaja, konkrétne blízko kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží.

Mestská časť by tento priestor počas leta sezónne využila. Samospráva o tom informuje na webovej stránke i sociálnej sieti.

„Máme víziu pestrých letných kultúrnych akcií, v rámci ktorých by Bratislavčania a turisti mali možnosť zažiť aj jazdu na vyhliadkovom kolotoči. Uvidieť mesto a rieku z nezvyčajnej perspektívy,“ približuje samospráva, ktorá sa v rámci ankety obracia na verejnosť s dvomi otázkami.

Jednou z nich sa pýta na to, či by si obyvatelia vedeli na danom mieste predstaviť letné kultúrne akcie, druhou na to, či by privítali na nábreží vyhliadkový kolotoč.

Do ankety je možné zapojiť sa do 16. marca.