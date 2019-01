CBA s Poliakmi expanduje. Na Slovensku postaví nové sklady

24.01.2019, 14:30 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Lučenecká obchodná sieť CBA Slovakia postaví nové distribučné centrum v Žiari nad Hronom. Otvorenie skladu, ktorý buduje v spolupráci s developerom priemyselných a logistických nehnuteľností Prologis, je plánované na november 2019.

Celková plocha nového centrálneho skladu CBA Slovakia dosiahne 20 300 štvorcových metrov. Jeho súčasťou bude tiež 3 600 štvorcových metrov chladeného skladu pre čerstvý sortiment. V prvej fáze nájde prácu v centre 130 zamestnancov.

"Bude to samostatná budova na komfortne priestrannom pozemku, pravdepodobne najväčšia investícia do logistiky na Slovensku v roku 2019 v maloobchode," hovorí pre TREND.sk generálny riaditeľ CBA Slovakia Lukáš Mucha. Výšku investície do distribučného centra nešpecifikuje.

Obchodník v strate

Výstavba nového centrálneho distribučného centra je v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti, ktorej cieľom je ďalej zvyšovať kvalitu a čerstvosť potravín v predajniach CBA Slovakia, uvádza obchodník v tlačovej správe.

Nová hala vyrastie v logistickom parku pri rýchlostnej ceste R1 neďaleko

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť