Čo bude na mieste „Hirošimy“, stále nie je jasné. Výbohovci hľadajú architekta

25.11.2019, 05:02 | TASR | Redakcia TREND Reality

Koncepčný architekt projektu, ktorý by mohol v budúcnosti nahradiť roky „strašiaci“ skelet obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaného „Hirošima“, by mal byť známy do konca roka. Vyjsť má z medzinárodnej súťaže vízií a ideí vyhlásenej ešte na jeseň tohto roka, kde majú zastúpenie aj Slovensko a Česká republika.