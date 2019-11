Ďalší mrakodrap v Bratislave? Zdá sa, že Arca plán myslí vážne

27.11.2019, 10:07 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Spájať Bratislavu so slovom mrakodrap bolo donedávna nepredstaviteľné. Zmenil to až projekt rozšírenia Eurovey, ktorého súčasťou je aj 168-metrová veža Eurovea Tower. Keďže jej developer J&T Real Estate (JTRE) má už v rukách všetky povolenia, zdalo sa, že sa diskusie okolo témy výškových budov na čas zastavia. Investičná skupina Arca však plánuje v meste ďalší vežiak, ktorý by mal prekročiť výškovú hranicu 150 metrov a byť tak podľa klasifikácie mrakodrapom.