Ďalší vežiak na Nivách bude napokon nižší. Developer urobil v projekte zmeny

29.11.2019, 05:02 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Popri dokončovaní veže Nivy Tower a novej autobusovej stanice pracuje HB Reavis aj na povoleniach pre ďalšiu časť výstavby, ktorú na Mlynských nivách plánuje. Developer aktuálne dostal od hlavného mesta súhlasné stanovisko k upravenému projektu, súčasťou ktorého je aj ďalšia výšková budova v dowtowne.

Ďalšie plány developera sa týkajú trojuholníkového územia medzi ulicami Mlynské nivy, Košická a Chalupkova, teda aj na mieste dočasnej autobusovej stanice. Je zrejmé, že s prácami sa tu nezačne skôr, ako bude v prevádzke nová stanica.

HB Reavis aktuálne od mesta dostal súhlasné záväzné stanovisko k projektu, ktorý po jeho detailnejšom rozpracovaní obsahuje niekoľko zmien.

Nižšia veža, viac parkovacích miest

Jedna z úprav sa týka aj budúcej výškovej dominanty Twin City bloku C, čo je oficiálny názov celého zámeru. Vežiak na rohu Mlynských nív a Košickej mal pôvodne siahať aj s prekrytím technológií na vrchu do výšky 125 metrov ako veža Nivy Tower oproti, no napokon bude nižší.

Developer uvádza, že dosiahne

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť