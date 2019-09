Dánska vízia rybej tržnice s multifunkčnou šupinatou strechou pre Sydney

27.09.2019, 14:25 | Karol Klanic

Svetová architektúra | Vyše päťdesiatročná rybia tržnica v Sydney je tretia najväčšia na svete. O štyri roky ju nahradí vedľajší nový objekt od dánskeho ateliéru 3XN. Výstavba na južnom brehu zálivu Blackwattle na okraji centra by sa onedlho mala začať.

Charakteristickým prvkom tohto „projektu budúcnosti“, ako ho vyzdvihli na Svetovom festivale architektúry v Amsterdame – WAF 2018, bude „šupinatá“ strecha. Evokuje rybie telo, no aj vlnobitie, poznamenáva austrálsky spravodajský server The Fifth Estate.

Vytvoria ju z 350 hliníkových panelov na prefabrikovanej drevenej konštrukcii. Tvarom bude využívať prevládajúce vetry. Prispejú k ventilovaniu interiéru.

Tržnica v Sydney (vizualizácie)Zdroj: 3XN

Lúče odkláňajú strešné okná

Priepustnosť strechy je súčasťou stratégie obmedzeného využívania aktívneho klimatizačného systému. V rámci stratégie sa ráta s možnosťou zužitkovať teplo z absorpčných chladiacich zariadení na ohrev vody a na vykurovanie priestorov, nadbytočný ľad použijú na ich dochladzovanie.

Tržnica v Sydney (vizualizácie)Zdroj: 3XN

Prirodzené vetranie podporia trojuholníkové strešné okná. Nastavili ich tak, aby odkláňali slnečné lúče.

Projektanti rátajú s fotovoltickými panelmi. Riešenie strechy si však vyžaduje flexibilný a výkonný atyp, skonštatoval Kim Herforth Nielsen, kreatívny riaditeľ 3XN.

Strechu tvarovali tak, aby cez ňu prenikala dažďová voda, ktorá sa bude zhromažďovať v zberných nádržiach. Sterilizačný a filtračný systém ju spolu s recyklovanou sivou vodou upraví pre prevádzku – na umývanie a na výrobu ľadu.

Verejné priestory

