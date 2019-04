Do „Zváračáku“ chce ísť ministerstvo ešte tento rok, potvrdená je výška nájmu

23.04.2019, 11:25 | TASR | pol

Ročný nájom a prevádzka nových priestorov Ministerstva spravodlivosti (MS) SR by mali vyjsť na 1,7 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na riešenie priestorovej situácie MS, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní.

Rezort sa má presťahovať do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave spolu s Centrom právnej pomoci. Stihnúť by to chcel do konca roka.

Podľa návrhu zmluvy sa počíta s tým, že termín začiatku platnosti by mohol byť od 1. novembra 2019, dokončenie sťahovania by ta mohli stihnúť o čosi skôr. Desaťročná zmluva následne platí do konca októbra 2029.

Budovu majú odkúpiť v roku 2022

Aktuálne sú potvrdené cenové podmienky nájmu. Ministerstvo bude faktúru uhrádzať štvrťročne, pričom platiť bude za tri súčasti – najväčšiu budovu 101 952,02 eura mesačne, za časť druhej budovy 12 459,40 eura a za 96 parkovacích miest 4-tisíc eur mesačne. Platieb za budovy sa podľa zákona netýka DPH, v sume za parkovanie je zahrnutá.

Dovedna teda ide o vyše 118-tisíc eur za každý mesiac a 1,42 milióna za celý rok. Ďalších zhruba 200-tisíc ročne zhltne prevádzka budov, celkový výdavok ministerstva je tak naplánovaný na spomínaných 1,7 milióna eur.

Cena sa má každoročne zvyšovať o infláciu. V týchto podmienkach je navyše definovaná len počas prvých piatich rokov nájmu, následne by sa zvyšovala o takmer osem percent.

Podľa návrhu však rezort plánuje v roku 2022 tieto priestory odkúpiť. Vstupná cena by mala vyjsť na hodnotu vyše 23 miliónov eur, upravenú o indexáciu podľa počtu rokov nájmu.

„Táto suma nie je v rozpočte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečená, respektíve je finančne krytá iba do výšky prostriedkov určených na nájom budovy, a to sumou 1,5 milióna eur,“ informuje rezort. Preto vláde navrhuje navýšiť svoj rozpočet v roku 2022 o vyše 21,5 milióna.

Rekonštrukcia objektu sa podľa ministerstva už začala. „Aby prenajímateľ a teda budúci predávajúci stihol upraviť budovu podľa našich požiadaviek,“ vysvetlil vo februári pre TASR minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Sídlo od J&T ani Penty nechceli

Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. Cieľom presťahovania je zároveň aj vytvorenie podmienok pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej, keďže ministerstvo sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR.

Návrh nájomnej zmluvy má schváliť vláda. Súčasťou návrhu je aj návrh kúpnej zmluvy nehnuteľnosti. „Ja v mene ministerstva a aj vlády, ktorá túto zmluvu musí schváliť, ju podpíšem a schválim výlučne v takej podobe, ktorá je pre štát výhodná. Keď zmluvu dotiahneme do konca, tak by sa sťahovanie malo stihnúť do konca roka 2019,“ priblížil vo februári minister.

Ministerstvo si nové sídlo vyberalo z viacerých ponúk, do súťaže sa prihlásili aj veľkí developeri J&T Real Estate a Penta Real Estate, rezort ale nakoniec víťaza neurčil a vyhlásil novú súťaž s podmienkou, že musí ísť o existujúcu budovu, do ktorej sa dá nasťahovať do konca roka 2019.

Víťazom sa stala spomínaná budova na Račianskej ulici, jej ponuka bola výhodnejšia aj ako projekty JTRE a Penty.

Zmluvný vzťah má ministerstvo uzavrieť so spoločnosťou Račianska – reality, ktorej ústav patrí. V jej predstavenstve sú Ľuboš Lopatka, ktorý vedie Výskumný ústav zváračský a v minulosti šéfoval nemocniciam Penty, a Vladimír Brodňan, ktorý bol v Penta Investments investičným manažérom.

