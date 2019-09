Eset predstavil koncept sídla na Patrónke. Pridá bývanie, chce aj zastávku vlaku

18.09.2019, 11:20 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Eset sa posúva v plánoch realizácie svojho nového sídla na Patrónke. Do konca roka firma dostane od architektov ideové návrhy na podobu kampusu v areáli bývalej vojenskej nemocnice v Bratislave. Jeho súčasťou bude popri administratívnych priestoroch aj retail aj bývanie.

Areál bývalej Nemocnice sv. Michala na Patrónke získal Eset v roku 2017 od ministerstva vnútra, keď uspel v opakovanej súťaži. Následne firma hľadala ľudí do svojho tímu odborníkov na realitný development.

V súčasnosti Eset naďalej pracuje na ideovej architektonickej súťaži, z ktorej vzíde koncepčný architekt projektu. „Túto formu súťaže sme zvolili preto, lebo ide o jedinečný a zároveň nesmierne komplexný projekt,“ hovorí Ján Baška zo spoločnosti InFlow, ktorá pre Eset zastrešuje oblasť development managementu.

„Skúsenosti nám ukazujú, že štandardná forma architektonickej súťaže vie len v malej miere eliminovať riziká, ktoré táto komplexnosť zadania prináša. Práve preto nebude výsledkom súťaže finálny dizajn, ale najvhodnejší partner pre realizáciu tejto vízie,“ dopĺňa J. Baška.

Tri ateliéry v súťaži

Prvý zoznam možných partnerov zahŕňal 270 štúdií z 26 krajín na troch kontinentoch. Z neho bol na základe viacerých kritérií vytvorený shortlist 30 a neskôr desiatich ateliérov.

„S týmito desiatimi ateliérmi sme absolvovali aj osobné stretnutia, kde sme sa okrem skúseností sústredili aj na zhodu v nazeraní na projekt a tiež súťaž s hodnotami Esetu. Výsledkom tohto procesu bude, že v najbližších dňoch oslovíme tri ateliéry, ktoré by do konca tohto roka mali spracovať ideový návrh urbanisticko-architektonického riešenia, ako by k lokalite pristúpili. Na základe toho si chceme vybrať dlhodobého partnera, s ktorým bude tento projekt vznikať,“ načrtol J. Baška.

Tri spomínané ateliéry, s ktorými Eset ide spolupracovať, sú

