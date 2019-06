HB Reavis ukázal poslednú vežu na Nivách, ovplyvnila aj Sky park

10.06.2019, 05:01 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Developer HB Reavis pokračuje aj s prípravami svojej štvrtej veži v rámci zóny Nové Nivy. Aktuálne už projekt doručil investor na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Z dokumentov vyplýva aj predpokladaný časový rámec výstavby.

HB Reavis rieši 20-podlažným vežiakom územie súčasného Centra Bottova, ktoré developer kúpil v roku 2013. Územie je z juhu vymedzené Bottovou ulicou, z východu Chalúpkovou, zo severu Mlynskými nivami a zo severozápadu Továrenskou ulicou.

Momentálne dvojpodlažný objekt na pozemku slúži ako zázemie pre cestujúcich na dočasnej autobusovej stanici a tiež ako sídlo internetového predajcu Alza.

Potom, čo sa dostavia a sprevádzkuje nová Stanica Nivy, čo je plánované na rok 2020, objekt Centra Bottova čaká búranie. Namiesto neho tu vyrastie spomínaná 20-podlažná kancelárska budova.

Práce na 2,5 roka

V projektovej dokumentácii developera už vidno nové detaily plánovaného objektu, jeho zamýšľanú podobu aj konkrétnejší časový rámec.

HB Reavis predpokladá, že búracie práce by mohli odštartovať v poslednom štvrťroku 2020, teda hneď po otvorení stanice. Búranie má trvať do začiatku roku 2021. Následne v druhom štvrťroku 2021 by mohla odštartovať výstavba vežiaka. Všetky práce by mali trvať

