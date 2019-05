Konferencia Reality a development: Čakajú realitný trh ťažké časy?

21.05.2019, 05:01 | Redakcia TREND Reality

Aj 30 rokov po revolúcii trápia mestá či obce rovnaké problémy. Chýba koncepcia, systémové opatrenia aj vízia. Prejavuje sa to na doprave, urbanizme i pohľade na rozvoj. Nájdu kompetentní riešenia?

Bratislavský trh vykazuje najnižšie čísla za posledných 15 rokov. Aj keď sa stavia veľa, veľa sa aj predáva. Analytici skloňujú slovo „deformácia“. Hrozí nedostatok bytov? Segment stavebníctva pritom čakajú výzvy. Tak ako digitalizácia zmenila biznis bánk, zasahuje aj do stavebníctva a ovplyvňuje životný cyklus budov. Konferencia predstaví aj trendy v inteligentnom developmente.

Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovie v poradí 12. ročník TREND konferencie Reality a development, ktorá sa koná 21. a 22. mája 2019 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Vo ôsmich paneloch predstavia svoje pohľady developeri, investori, bankári, architekti, zástupcovia samosprávy či realitných spoločností. Konferencia prinesie priestor aj na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi z realitného biznisu.

O tom najpodstatnejšom, čo zaznie na konferencii, budú TREND Reality informovať vo viacerých článkoch.

Témy konferencie

Bratislavský dopravný kolaps. Existuje systémové riešenie?

Už vo februári sa v Bratislave začali najväčšie dopravné obmedzenia v jej histórii. Obmedzenia sú však len špičkou ľadovca a odhaľujú to, že v posledných desaťročiach sa pre systémové riešenie nič nerobilo. Čo urobiť, aby doprava v meste nekolabovala? Pomôžu električky, cyklotrasy či iná forma dopravy?

Zeleň v novostavbách. Len plnenie kvót alebo snaha skvalitniť prostredie?

Nové projekty majú povinnosť vyčleniť časť plochy pre zeleň. Niektorí developeri si splnia len zákonom predpísané plochy, iní idú ďalej. Mení sa kvalita a úroveň zelene v mestách a nových projektoch? Na čo by sa malo prihliadať?

Nájomné byty: východisko alebo nereálny koncept?

Aj drahé hypotéky spôsobili, že bývanie pre začínajúce rodiny je čoraz nedostupnejšie. Už vlani vyšiel návrh, ktorý počítal s tým, že časť bytov budú musieť developeri odovzdať mestu s cieľom vzniku nájomných bytov. Je reálne, že sa na Slovensku začnú stavať nájomné byty?

Marketing v realitách. Čo škodí a čo pomáha biznisu?

Nákupná horúčka spôsobila, že byty sa predávali prakticky samy. V posledných mesiacoch sa karta obrátila. Marketing bude v tomto smere zohrávať dôležitú úlohu. Cez aké kanály sa oplatí predávať? Čo je dnes „in“ a čo „out“?

Nedostatok nových bytov na trhu

Bratislava má v ponuka najmenej bytov v novostavbách za posledných 15 rokov. O nič lepšie na tom nie je ani zvyšok Slovenska. Hrozí vznik realitnej bubliny? V čom je situácia nebezpečná?

Digitálne modelovanie budov

Tak ako digitalizácia zmenila biznis bánk a mení priemysel, preniká aj do stavebníctva a zasahuje celý životný cyklus budov od plánovania, projektovania až po ich správu. Nástroj, v ktorom sa koncentruje to najlepšie z nových technológií, má názov BIM – informačné modelovanie stavieb. V mnohých vyspelých krajinách je už bežným prístupom, na Slovensku si ťažko hľadá uplatnenie. Prečo je to tak? Veď lepším manažovaním informácií možno dosiahnuť až desať percentnú úsporu z ceny diela z ceny diela.

Hľadanie Columbovej ženy

Pod inteligentnou budovou si každý predstaví čosi iné. Panel sa na konkrétnych príkladoch pozrie na inteligentné budovy z rozličných uhlov pohľadu, pričom zjednocujúcim prvkom bude využitie najmodernejších smart riešení. Ich prednosti sa ukážu pri úsporách nákladov, automatizácii procesov, tvorbe kvalitného vnútorného prostredia, minimalizácii spotreby energie a vplyvu na životné prostredie. Predstavíme najmodrejšie trendy v „inteligentnom developmente“.

A čo developeri na Slovensku?

Akú inteligenciu budov očakáva slovenský trh v situácii, keď sa predá prakticky všetko? Je rozdiel v jej vnímaní medzi užívateľmi a developermi? Slúži len ako marketingové lákadlo alebo prináša aj reálnu pridanú hodnotu? Podľa akých metodík developeri rátajú a vyčísľujú prvky inteligentnej a udržateľnej stavby z ekonomického hľadiska? Prečo sa líšia prístupy pri administratívnych a rezidenčných budovách, ktoré zatiaľ v nasadzovaní inteligentných technológií zaostávajú?

Program konferencie:

Čakajú realitný trh ťažké časy?

21. - 22. mája 2019 Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Bratislavský dopravný kolaps. Existuje systémové riešenie?

9.00 – 10.30 h

Tatiana Kratochvílová , viceprimátorka Bratislavy

, viceprimátorka Bratislavy Pavel Pelikán , výkonný riaditeľ, J&T Real Estate

, výkonný riaditeľ, J&T Real Estate Igor Marko , urbanista/creative director, Marko & Placemakers

, urbanista/creative director, Marko & Placemakers Daniel Duriš , prezident, Cyklokoalícia

, prezident, Cyklokoalícia Moderátor : Ľuboš Kasala, manažér dopravného spravodajstva Zelená vlna, RTVS

Zeleň v novostavbách. Len plnenie kvót alebo snaha skvalitniť prostredie?

11.00 – 12.30 h

Dušan Ševela , Head of Design Development, Penta Real Estate

, Head of Design Development, Penta Real Estate Boris Hrbáň , konateľ Imagine Development

, konateľ Imagine Development Jozef Pecho , klimatológ, SHMÚ

, klimatológ, SHMÚ Peter Pasečný , krajinný architekt, 2ka

, krajinný architekt, 2ka Moderátorka: Milota Sidorová, riaditeľka, WPS Prague

Nájomné byty: východisko alebo nereálny koncept?

13.30 – 15.20 h

Elena Szolgayová, generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR Juraj Suchánek, riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja

riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja Peter Kavecký , obchodný riaditeľ, Lucron Development

, obchodný riaditeľ, Lucron Development Juraj Cenker , analytik, Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR

, analytik, Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR Martin Galo, Head of Real Estate department, Kooperativa poisťovňa

Head of Real Estate department, Kooperativa poisťovňa Filip Žoldák, partner, Herrys

partner, Herrys Moderátor: Jozef Sýkora, viceprezident NARKS

Marketing v realitách. Čo škodí a čo pomáha biznisu?

15.40 – 17.00 h

Peter Šebo, founder & Chief Digital Officer, PS Digital

founder & Chief Digital Officer, PS Digital Viktória Margitová , Key Account Manager, Promiseo

, Key Account Manager, Promiseo Ondrej Ďurják, Managing Director, SCR design

Managing Director, SCR design Denisa Višňovská, partner, Lexxus ČR

partner, Lexxus ČR Moderátor: Martin Poláš, redaktor, TREND Reality



Nedostatok nových bytov na trhu

9.00 – 10.30 h

Jozef Šimek, Head of Sales and Marketing, Penta Real Estate

Head of Sales and Marketing, Penta Real Estate Ivan Bratko, Head of Sales, J&T Real Estate

Head of Sales, J&T Real Estate Filip Žoldák, partner, Herrys

partner, Herrys Rudolf Bruchánik, analytik, Bencont

analytik, Bencont Melinda Burdanová , riaditeľka Odboru retailových produktov, Poštová banka

, riaditeľka Odboru retailových produktov, Poštová banka Moderátor: Martin Čapo, Riešime bývanie

Digitálne modelovanie budov

11.00 – 12.00 h

Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík , viceprezident BIM asociácie Slovenska

, viceprezident BIM asociácie Slovenska Formulácia požiadaviek na BIM z pohľadu developera

Viktor Mikus , YIT Slovakia

, YIT Slovakia Ďalšie rozmery BIM v príprave projektov

Pavol Mayer, PROMA

Hľadanie Columbovej ženy

13.00 – 14.40 h

Branislav Puškár, Ústav architektúry obytných budov, STU Bratislava

Ústav architektúry obytných budov, STU Bratislava Tomáš Meliško , šéf strategických projektov, HB Reavis Slovakia

, šéf strategických projektov, HB Reavis Slovakia Radoslav Markuš, Head of e-mobility, Západoslovenská energetika

Head of e-mobility, Západoslovenská energetika Pavel Sovička , CEO, Panattoni Europe

, CEO, Panattoni Europe Pavol Praženica , Siemens, Building Technologies

, Siemens, Building Technologies Moderátori: Stanislav Števo, Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU, Katedra technických zariadení budov SvF STU, Ľubomír Jurina, týždenník TREND

Záverečná diskusia

15.00 – 16.00 h