Lakeside Park 2 pri Kuchajde postavia, do projektu vstupuje vlastník Istropolisu

12.12.2019, 13:57 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Kancelársky komplex Lakeside Park v Bratislave dostane avizovanú druhú časť, ktorú pôvodný vlastník naplánoval už pred rokmi, no k výstavbe napokon neprišlo. Od vlaňajška patrí administratívna budova investičnej banke Wood & Company, ktorá „dvojku“ vybuduje v spolupráci s novým partnerom.

Kancelársky objekt Lakeside Park dokončila v Bratislave na križovatke Vajnorskej a Tomášikovej v roku 2009 spoločnosť TriGranit development, ktorá stála aj za výstavbou neďalekého nákupného centra Polus.

Pôvodne sa Lakeside Park kreslil ako veľkolepý komplex s ďalšími tromi fázami vrátane ďalších výškových budov, no pôvodný majiteľ napokon nové objekty k prvej kancelárskej veži s menším pripojeným krídlom nepridal.

Dohodli spojenie s developerom

Lakeside Park má od vlaňajška nového majiteľa, komplex získala česko-slovenská investičná banka Wood & Company, ktorá v Bratislave v poslednom období investovala do viacerých realitných projektov. Prostredníctvom svojich fondov kúpila v rovnakom čase ako Lakeside aj kancelársku budovu Aupark Tower.

Neprehliadnite Ako sa investičná banka zahryzla do realít

Wood & Company založila realitný fond, ktorý kupuje lukratívne nehnuteľnosti...

Ako sa investičná banka zahryzla do realít Aupark Tower a Lakeside Park menia majiteľa

Investičná skupina Wood & Company, ktorá ovláda napríklad košický Kosit,...

Pri Lakeside Parku naznačovala Wood & Company, že do „dvojky“ sa pravdepodobne pustí, ale nie sama. „Zvažujeme spoluprácu s partnerom, ktorý má v developmente väčšie skúsenosti,“ hovoril v lete pre TREND investičný riaditeľ Wood & Company Martin Šmigura, ktorý dodal, že ak sa im podarí dohodnúť podmienky spolupráce, mohol by sa Lakeside 2 začať stavať v dohľadnom čase.

Lakeside Park - druhá fázaZdroj: TriGranit Development Corporation

Do úvahy však prichádzal aj iný scenár – vyhodnotenie, že na projekt ešte nie je správny čas. „Treba brať do úvahy čas na prípravu projektu, zazmluvnenie dodávateľov, dĺžku výstavby. Treba detailne zanalyzovať záujem zo strany potenciálnych nájomcov. To sú minimálne dva roky. Tam sa však už dostávame do obdobia, keď bude relatívne veľký objem nových kancelárskych priestorov na trhu, podľa toho, čo developeri teraz prezentujú,“ vysvetľoval M. Šmigura.

Napokon platí prvý variant, partnera našla

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť