Lávka cez Dunaj, športoviská aj električka. Ako sa zmení okolie Eurovey

Projekt Eurovea 2 dostal tento týždeň zelenú od úradov. Popri dominantnom mrakodrape Eurovea Tower počíta developer vo štvrti Eurovea City aj s vytvorením rozsiahleho verejného priestoru vrátane aktuálne predstaveného zámeru –nadchodu k Mostu Apollo. Už skôr J&T Real Estate avizoval snahu prepojiť oba brehy Dunaja lávkou pre peších. V projekte urobil developer v predošlých mesiacoch zároveň niekoľko zmien, na riešení územia spolupracuje so známou architektkou Beth Galí.

Nábrežie pri Dunaji v okolí Eurovey sa pre mnohých Bratislavčanov stalo obľúbeným miestom na trávenie voľného času. Dobrou správou je, že tento verejný priestor sa s budovaním štvrte Eurovea City má ešte výrazne skvalitniť.

Projekt Eurovea 2 má viacero etáp a jednou z nich je potiahnutie nábrežia až smerom k Mostu Apollo. Pri Dunaji tak pribudnú nové reštaurácie a ďalšie prevádzky, ktorých vzhľad však developer na rozdiel od prvej fázy projektu plánuje zjednotiť.

Rukopis známej architektky

Komplexné riešenie sa týka aj celého priestoru od Eurovey smerom k podmostiu, ktoré je dnes nevyužité a býva útočiskom asociálov.

V celom území počíta JTRE s vybudovaním veľkej komunitnej zóny, ktorá má premeniť charakter lokality a prilákať sem ešte viac návštevníkov. Koncept navrhla známa španielska architektka Beth Galí, ktorá spolupracuje s projektantom celej štvrte, domácim ateliérom GFI.

Komplikáciou pre architektov bolo najmä to, že nábrežie už v tejto časti križuje železničná trať vedúca do Zimného prístavu, ktorá sa nemôže presunúť. Zakomponovať ju teda museli do verejného priestoru. Pripravené je optické oddelenie od aktívnej zóny nábrežia urbanistickými prvkami a zeleňou.

Eurovea 2 - pohľad z Mosta Apollo

Nad koľajami sa zároveň začne funkčné premostenie smerujúce k mrakodrapu a novému námestiu, ktoré vznikne medzi vežiakom a pokračovaním shoppingu. Lávka ľudí dostane bezpečne ponad trať až k Dunaju.

V projekte naplánoval JTRE aj ďalší prepájajúci prvok, ktorý potvrdil tento týždeň. Pôjde o

