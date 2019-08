Legendárna Astorka je opäť v rukách východniarov. Vydražili ju v Košiciach

16.08.2019, 05:02 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Fred Astair, Janko Jesenský aj Fraňo Kráľ. To je len pár mien, ktoré sa neoddeliteľne spájajú s historickou budovou na rohu Suchého mýta v Bratislave. Tá prechádza vďaka úspešnej dražbe do rúk nových majiteľov. Opäť z Košíc.

Dnes by už málokto tipoval, že nenápadná budova v blízkosti Hodžovho námestia, obalená v obrovských reklamných plochách, je slávna Astorka.

Je evidentné, že najlepšie časy má už budova za sebou a celé roky čaká na svoj osud. V pondelok sa uskutočnila dražba, ktorá rozhodla o nových majiteľoch. O aktuálnom vlastníkovi informoval denník Sme.

Mala byť opäť divadlom

Ešte roku 2006 sa magistrát hlavného mesta a firma I.R.P. Slovakia, dnes Gallard, na čele s neslávne známym podnikateľom Igorom Ballom dohodli, že z budovy opäť vybudujú divadlo. Tak ako pri iných Ballových projektoch sa tak nestalo. Jedným z nich je aj dodnes neprerobená Hlavná stanica.

Ballo sa dostal k budove za divokých developerských čias vedenia Andreja Ďurkovského. Primátor sa vtedy, v roku 2003, pre média vyjadril nadšene, že sa s Astorkou konečne bude niečo robiť.

Developer plánoval dokončiť dielo známeho architekta Fridricha Winwurma, ktorý chcel na kaviareň postaviť ďalšie štyri rezidenčné podlažia. Navrhoval ich ešte pred Druhou svetovou vojnou.

Ak by sa objekt dokončil, doplnil by výšku budov za Astorkou. Tie siahajú do 20 metrov. I. Ballo chcel ešte o dva metre viac. Nič sa však (ne)prekvapivo nerobilo.

Investor tvrdil, že mesto nedodržiava dohodu. To tvrdilo to isté, len v opačnom garde. Na rozdiel od I. Balla malo aj zmluvu. A tak prišla v roku 2011 pokuta 500-tisíc eur. Pre investora, ktorý tvrdil, že budovu je nevyhnutné zbúrať a postaviť novú.

Predaná za menej ako odhadovaná hodnota

Je tak trochu bizarné, že o jednej pre Bratislavčanov z najcitlivejších zón mesta sa rozhodovalo v inej slovenskej metropole – v Košiciach. Keďže dražba bola

