Máte suseda neplatiča? Už ho môžete poslať do dražby

01.02.2019, 11:00 | TASR | tv

Obyvatelia bytových domov majú byť lepšie chránení pred ich dlžníkmi alebo neplatičmi. Počíta s tým novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú v stredu schválil parlament. Na rokovanie ju predložil poslanec SNS Peter Pamula.

Novela má zabrániť rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti. „Novela zákona má za cieľ chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi tým, že odstraňuje problémy, ktoré vzišli z aplikačnej praxe,“ ozrejmil poslanec.

Odstránenie bariér

Pri realizácii inštitútu zákonného záložného práva voči chronickým neplatičom sa podľa neho vyskytli výrazné bariéry pre plynulý rozvoj a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu.

Dôvodom na nezapísanie záložného práva je najčastejšie výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých. Podľa P. Pamulu ide o nelogické zdôvodnenie, pretože aplikačná prax aj právna veda predpokladá aj tie pohľadávky, ktoré ešte len vzniknú. Navrhuje preto, aby zákon bral do úvahy pohľadávky, ktoré vznikli, ale aj tie, ktoré vzniknú v budúcnosti.

Cez záložné právo

Zákonné záložné právo podľa poslanca existuje zo zákona ku každému bytu a nebytovému priestoru v dome. „Vznik záložného práva zo zákona v príslušnom katastri nehnuteľností je len deklaráciou tejto skutočnosti,“ podotýka poslanec.

Novelou sa zároveň ustanoví zákaz výmazu záložného práva, ktoré existuje podľa zákona o vlastníctve bytov z katastra nehnuteľností. „Záložné právo podľa zákona o vlastníctve bytov môže zaniknúť iba zánikom predmetu záložného práva,“ uvádza dôvodová správa k novele zákona.

Novela zákona tak otvára možnosti pre obyvateľov panelákov, ktorí sa nevedia vysporiadať s neplatičmi. Napríklad môžu nehnuteľnosť neplatiča za istých okolností poslať do dražby. Môže to nastať vtedy, ak jeho nesplatená pohľadávka voči spoločným finančným fondom v bytovom dome, napríklad do fondu prevádzky, údržby a opráv, presiahne dvetisíc eur.

