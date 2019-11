Michalská veža je v zlom stave. Čaká ju kompletná rekonštrukcia

11.11.2019, 11:00 | TASR

Hlavné mesto predpokladá začiatok generálnej rekonštrukcie Michalskej veže, ktorá patrí medzi dominanty Bratislavy, v budúcom roku. Podmienkou je však schválenie financií v rozpočte mesta na rok 2020, získanie ďalších prostriedkov z externých zdrojov i úspešná realizácia verejného obstarávania na dodávateľa prác.

Celkové stavebné náklady predpokladá magistrát vo výške 1,5 milióna eur. Potvrdil to hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„V súčasnosti je na Miestnom úrade Staré Mesto podaná žiadosť o stavebné povolenie, pričom je potrebné doriešiť majetkovoprávne vzťahy so susedným objektom,“ priblížil hovorca.

Opravy od vrcholu po podlahu

Doteraz bolo v rámci prípravy rekonštrukcie Michalskej veže zabezpečené vydanie rozhodnutia krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy i spracovanie všetkých predpísaných výskumov (architektonicko-historický výskum interiéru, exteriéru veže a reštaurátorské výskumy).

Zabezpečené bolo aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a aj vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie, ktorému predchádzalo zabezpečenie geodetického zamerania.

„Následne bolo realizované prerokovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami na účel povolenia stavebných prác,“ spresnil P. Bubla.

Michalská vežaZdroj: TASR

To, že sa bude Michalská veža komplexne rekonštruovať, avizovalo hlavné mesto ešte v roku 2017. Vedenie Múzea mesta Bratislavy v tom čase priblížilo, že veža potrebuje generálnu rekonštrukciu, a to od vrcholu až po podlahu prízemia.

„Už viac rokov upozorňujeme na to, že tento objekt je v dosť zlom stave. Potreboval by rekonštrukciu, pretože posledná sa udiala asi pred 45 rokmi a vidno to už aj na fasáde,“ uviedli z múzea.

Je v nej Múzeum zbraní

V rámci komplexnej obnovy sa má zreštaurovať fasáda interiérových omietok a historického krovu. Obnovené budú tiež okná, ciferník hodín, zvony a kovové prvky.

Reštauráciou prejde aj socha archanjela Michaela, kamenný erb a kartuša na fasáde. V rámci rekonštrukcie sa zrealizuje aj stavebnotechnická obnova technických rozvodov, dreveného schodišťa či ochodze veže.

Michalská vežaZdroj: TASR

V Michalskej veži sa nachádza v súčasnosti Múzeum zbraní. Venované je histórii opevnenia mesta, vystavené sú tam chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj.

Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.