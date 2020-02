Miletičku čaká veľká obnova. Aj z peňazí od developera Eurovey

17.02.2020, 14:45 | pol | © 2020 News and Media Holding

Na známom bratislavskom centrálnom trhovisku na Miletičovej ulici sa za uplynulé roky značne podpísal zub času. Priestor, ktorý má vo vlastníctve hlavné mesto, spravuje organizácia mestskej časti Ružinov. Už v minulosti avizovala modernizáciu, no k zásadnejším úpravám napokon neprišlo. Zmeniť by sa to malo v najbližšom období.