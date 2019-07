Ministerstvo predkladá novelu zákona o EIA, má obmedziť zneužívanie

28.07.2019, 13:12 | TASR

Do procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) by mali smerovať projekty v takej forme, v akej sa budú realizovať. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), podľa ktorého postup podľa súčasných pravidiel zaťažuje celý aparát a stojí „obrovské peniaze“. Zmenu chce dosiahnuť novým zákonom. Projekty by po novom mali byť konkrétnejšie a skrátiť sa má aj platnosť výstupov.