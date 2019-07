Modernizácia ružinovskej nemocnice za 86 miliónov dostala od vlády zelenú

03.07.2019, 15:32 | TASR

Rekonštrukciu a modernizáciu Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB)v Ružinove schválila vláda SR, ktorá o projekte hovorila na svojom stredajšom zasadnutí. Celkové predpokladané investičné náklady s časťou zdravotníckeho a nezdravotníckeho vybavenia sú vo výške približne 86 miliónov eur s DPH.

„Hlavným cieľom rekonštrukcie a modernizácie UNB Ružinov je zabezpečenie riadených tokov všetkých zložiek tvoriacich komplex nemocnice tak, aby bola dosiahnutá čo najefektívnejšia prevádzka. Modernizácia nemocnice je zameraná aj na zvýšenie komfortu pacienta a zlepšenie pracovného prostredia pre personál nemocnice,“ informuje schválený materiál.

Ministerstvo zdravotníctva v materiáli pripomína, že vek jednotlivých budov UNB je viac ako 40 rokov, čo sa výrazne odráža v ich technickom stave a dispozičnom usporiadaní.

Stavby počas svojej životnosti neprešli rozsiahlejšími rekonštrukciami a modernizáciou, čo spôsobuje vysoké prevádzkové náklady, časté havárie a opravy. Rekonštrukcia sa má realizovať za plnej prevádzky nemocnice.

Pribudnú parkovacie domy

Projekt by mal byť dokončený približne v roku 2024. Jeho súčasťou je aj výstavba nového heliportu nemocnicu a tiež reorganizácia parkovania v ružinovskej nemocnice a okolí.

Vláda na svojom zasadnutí schválila aj začatie obstarávania stavby parkovacích domov, ktoré bude viesť k novému usporiadaniu statickej dopravy v areáli nemocnice. Štát by to malo stáť viac ako 7,2 milióna eur s DPH.

„Hlavným cieľom výstavby je saturácia nárokov statickej dopravy generovanej klientmi UNB a reorganizácia príjazdových komunikácií do areálu nemocnice, ktorým má byť zabezpečený riadený tok pacientov samostatne do ambulantnej časti, samostatne do ústavnej časti nemocnice a samostatne pre centrálne prijímacie oddelenie,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Vzhľadom na výskyt frekventovaných cyklistických trás sú v štúdii riešené aj nový návrh cyklistických komunikácií, ako aj usporiadanie statickej dopravy pre cyklistov v areáli nemocnice. Súčasťou parkovacích stojanov bude aj nabíjacia stanica na elektrobicykle. Súčasťou návrhu je aj riešenie na komunikácie nadväzujúcich plôch zelene.

Peniaze aj pre biskupickú nemocnicu

Peniaze vláda odklepla aj pre špecializovanú geriatrickú nemocnicu v bratislavských Podunajských Biskupiciach, ktorá takisto spadá pod UNB.

Čaká ju rekonštrukcia a dostavba, štát by mala vyjsť na viac ako 8,1 milióna eur s DPH. Aj v tomto prípade schválili začatie obstarávania stavby.

„Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu F v areáli nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok, v súčasnosti nevyužívaného, pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín. Zároveň sa uvažuje o presune pôvodného rádiodiagnostického oddelenia do nových priestorov v rámci objektu, vrátane doplnenia prístrojového vybavenia,“ uvádza sa v predkladacej správe.

V samotnej koncepcii sa počíta so zvýšením lôžok pre dlhodobú starostlivosť z 54 na 138. Koncepcia bola vypracovaná Inštitútom zdravotnej politiky (IZP) ministerstva zdravotníctva.

Návratnosť investície do rekonštrukcie pavilónu sa podľa materiálu v súčasnej dobe nedá presne stanoviť. „Skôr ako s ekonomickou návratnosťou bude možné počítať s návratnosť vo forme zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia štandardu priestorov pre pacientov a pre zdravotný personál,“ stojí v schválenom návrhu.

Prínos zrekonštruovaného pavilónu má spočívať najmä v odľahčení nemocníc na Kramároch, respektíve v plánovanej nemocnici na Rázsochách, v Ružinove a v Petržalke, ktoré by podľa informácií vyplývajúcich zo zverejneného materiálu mali byť zamerané na zdravotnú starostlivosť s vyššou obrátkovosťou lôžok, od čoho si ministerstvo sľubuje v týchto nemocniciach zlepšenie hospodárskych výsledkov.

Ako stojí v schválenom materiáli, samotný areál nemocnice v Podunajských Biskupiciach je predurčený na dlhodobú starostlivosť, využitie na poskytovanie inej akútnej starostlivosti by prinášalo komplikácie.