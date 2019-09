Múzeum Andyho Warhola čaká rekonštrukcia, aj strecha bude expozíciou

18.09.2019, 15:11 | TASR

Výraznú zmenu charakteru budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach má priniesť jej rozsiahla rekonštrukcia realizovaná aj zásluhou finančnej pomoci od vlády.

Predsadená, takzvaná konštrukčná responzívna fasáda vnesie do múzea dizajn a funkčnosť 21. storočia a tiež rozšírenie jeho expozícií na strechu. Potvrdil to riaditeľ MMUAW Martin Cubjak.

„Celá rekonštrukcia je postavená na jednote medzi interiérom a exteriérom a výraznom zmodernizovaní a zaktualizovaní múzea pre 21. storočie s tým, aby návštevník pracoval s rôznou úrovňou skúsenosti pri návšteve múzea a nebolo to iba o pozeraní obrazov,“ uviedol M. Cubjak.

Z budovy chcú umelecké dielo

Má tomu napomôcť najmä takzvaná konštrukčná responzívna fasáda, ktorú M. Cubjak prirovnal k Pompidou v Paríži.

„Je to konštrukcia, do ktorej sa dajú umiestňovať rôzne boxy, ktoré slúžia na workshopy, alebo ako priestor, kde sa budú dať pozrieť multimediálne súbory alebo videá. Umožní to to, že medzi starou a novou fasádou bude pochôdzna časť a ľudia budú súčasťou ako keby budovy samotnej. Konštrukcia staticky umožňuje to, že strecha bude využiteľná ako oddychová zóna pre návštevníkov,“ vysvetlil riaditeľ múzea.

Prvkami umiestnenými do konštrukcie by mali byť napríklad aj LED obrazovky či iluminačné osvetlenia. Ich cieľom je doplniť múzeum o multimediálne zásahy a výrazne ho zatraktívniť.

Hlavným zámerom rekonštrukcie je podľa Cubjakových slov urobiť aj zo samotnej budovy umelecké dielo postavené na multimedialite, ktorá bola charakteristická i pre Warhola.

Budova Múzea moderného umenia Andyho Warhola v MedzilaborciachZdroj: TASR

Vedenie múzea očakáva, že sa atraktivita zariadenia zvýši natoľko, že jeho návštevníci, ktorých prevažná väčšina pochádza zo zahraničia, budú chcieť zotrvať v Medzilaborciach dlhšie, ako je tomu v súčasnosti.

Drahší a lacnejší variant

Projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii vypracovalo MMUAW na základe prísľubu vlády poskytnúť na ňu financie, ktorý dala počas svojho výjazdového rokovania v Medzilaborciach v apríli tohto roku.

Počíta s kompletnou rekonštrukciou exteriéru a interiéru múzea a tiež priľahlého okolia. V hre sú v súčasnosti dva varianty obnovy, drahší, v sume 7,1 milióna eur a lacnejší, za 5,4 milióna eur.

Lacnejší podľa Cubjakových slov nepočíta s niektorými, najmä multimediálnymi, prvkami, respektíve navrhuje lacnejšie alternatívy.

O tom, ktorý z nich bude na budove MMUAW aplikovaný, má v krátkej dobe definitívne rozhodnúť vláda. Vyplýva to z vyjadrení jej predsedu Petra Pellegriniho (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vlády v Giraltovciach v utorok 17. septembra.