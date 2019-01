Na jar sa rozhodne o využití železničnej stanice Filiálka

28.01.2019, 11:01 | TASR

Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste, by mohla byť hotová na jar tohto roka. S jej dokončením sa pritom počítalo už v auguste 2017, neskôr koncom roka 2017, potom v prvom polroku 2018, koncom roka 2018, prípadne začiatkom tohto roka. Štúdia má dať tiež odpoveď na otázku, či a ako by mala byť železničná stanica Filiálka v Bratislave do budúcna využitá.