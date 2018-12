Najškaredšou slovenskou novostavbou sa stala rekonštrukcia hotela Danube

31.12.2018, 13:00 | Tomáš Vašuta | © 2018 News and Media Holding

Najškaredšou novostavbou na Slovensku sa za obdobie rokov 2011 až 2018 stala rekonštrukcia hotela Park Inn by Radisson Danube v centre Bratislavy. V ankete, ktorú organizoval portál TREND Reality, o tom rozhodli čitatelia.

Anketa odštartovala začiatkom decembra, keď mohli čitatelia nominovať stavby, ktoré sa im najmenej páčia. O tom, kto sa dostane do finálovej desiatky, rozhodlo 961 hlasov. O titul najškaredšia stavba na Slovensku sa tak uchádzalo deväť stavieb z Bratislavy a jedna z Banskej Bystrice.

Jednoznačné víťazstvo

Finálové hlasovanie ankety ovládol Park Inn by Radisson Danube, ktorý získal takmer tretinu všetkých hlasov. Ankety sa pritom zúčastnilo 1 002 respondentov. „Treba sa na to pozrieť trochu zo širšieho uhla a ako daná novostavba ovplyvní aj svoje okolie. V tomto jednoznačne vyhráva Park Inn, ktorý úplne kazí dojem pri vstupe do „starého mesta,“ okomentoval hlasovanie jeden z čitateľov.

Ďalší zase hotel prirovnal ku „krave postavenej v strede obývačky“. V tejto súvislosti je zaujímavé to, že tlak verejnosti sa premietne aj do konečnej podoby hotela. Jeho majiteľ totiž musí fasádu objektu v centre hlavného mesta prerobiť.

Zatiaľ čo o prvom mieste bolo rozhodnuté už po prvých dňoch hlasovania, v prípade ďalšieho obsadenia stupňov víťazov prebiehal intenzívny boj. Druhé miesto nakoniec obsadila druhá rekonštrukcia, tentokrát oprava čakárne na Hlavnej stanici v Bratislave.

Čakáreň aj kocka

„Myslím, že za tie peniaze, čo nás toto ako daňových poplatníkov stálo, je to veľmi nevyužitý potenciál,“ odôvodnil svoj hlas jeden z čitateľov. Ďalší zase poukázal na to, že „ide o veľmi nevkusnú realizáciu, bez nápadu a pôsobiacu depresívne.“

Nová čakáreň na Hlavnej stanici v BratislaveZdroj: TASR

Len pripomenieme, že v prípade čakárne na Hlavnej stanici v Bratislave išlo o nákladnú rekonštrukciu. Rozpočet na prestavbu nevyužívanej časti stanice dosiahol 825 560 eur bez DPH.

Každý desiaty hlas v ankete obdržala stavba známa pod menom Zelená kocka. Polyfunkčný objekt situovaný na Hodžovom námestí v centre Bratislavy sa zviditeľnil aj nekonečnou dobou výstavby. A v tomto prípade sa vizualizácie úplne odlišujú od finálneho výsledku.

Anketa o najškaredšiu novostavbu rekonštrukciu na Slovensku Mesto Počet hlasov Percentuálny podiel 1. Park Inn by Radisson Danube Bratislava 322 32,1 2. Čakáreň na Hlavnej stanici Bratislava 125 12,5 3. Zelená kocka Bratislava 106 10,6 4. Bonaparte Bratislava 95 9,5 5. Pri Mýte Bratislava 90 9,0 6. SC Point Banská Bystrica 87 8,7 7. Fuxova Bratislava 57 5,7 8. Panorama Towers Bratislava 53 5,3 9. Zuckermandel Bratislava 34 3,4 10. Radničné námestie Bratislava 33 3,3

„Zelená kocka je ako malé monštrum. Nekvalitne postavené, absolútne mimo koncept územia, oproti prezidentskému palácu... Je to výraz pohŕdania mestom od všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v Bratislave, ktorí schválili realizáciu takejto obludnej, nefunkčnej, škaredej stavby na Hodžovom námestí, a práve investorovi, ktorý zničil budovu Astorky a paralyzoval na dlhé roky projekt rekonštrukcie Hlavnej stanice...,“ napísal jeden z čitateľov.

Zelená kockaZdroj: TREND REality

Len pripomenieme, že cieľom ankety bolo vyvolať diskusiu a nastaviť developerom akési zrkadlo. Aj záujem o anketu ukázal, že developerské projekty sú citlivo vnímané a posudzované. Súčasťou hlasovania bola aj súťaž o štvrťročné elektronické predplatné TRENDu. Tá bude vyhodnotená koncom týždňa, keď budeme kontaktovať priamo výhercu.