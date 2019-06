NEMA Chicago. Pocta bývalému najvyššiemu mrakodrapu na svete

07.06.2019, 14:02 | Karol Klanic

Minulý mesiac sa začali sťahovať nájomníci do NEMA Chicago, sklenej bytovej veži jednoduchých tvarov z úzkych kvádrov rôznej výšky, akoby uložených vedľa seba. Jeden z nich je dosiaľ pod lešením, zrejme preto nie je zatiaľ k dispozícii kvalitná fotodokumentácia.

Podľa vyjadrenia autora Rafaela Viñolyho je poctou architektonickej tradícii mesta (pozrite si video). Najviac zrejmý je vzťah veže k najslávnejšej stavbe Chicaga Willis Tower (442 m, 1974, pozrite si foto), ktorá bola takmer štvrťstoročie najvyššou budovou sveta.

NEMA ChicagoZdroj: Rafael Viñoly Architects

Rafael Viñoly Architects nadväzuje na jej takzvaný tubálny systém z deviatich kvádrov so štvorcovou podstavou, ktorú Skidmore, Owings and Merrill (SOM) navrhli od päťdesiateho poschodia postupne redukovanú najskôr na rohoch, až zvýšili na 91. poschodí len dva tubusy – západný a stredný. Túto konštrukciu so značnou úsporou ocele, uplatnili SOM aj v Burdž Chalifa.

NEMA ChicagoZdroj: Rafael Viñoly Architects

NEMA Chicago najčastejšie zobrazujú zo severu od

