Oprava električkovej trate do Dúbravky zmení aj ostatné linky. Pozrite si ako

Plánovaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály ovplyvní trasovanie aj zvyšných električkových liniek v Bratislave. Tých bude po novom menej, zhustia sa ich intervaly a do jednotlivých mestských častí už nebudú jazdiť zdvojene. Hlavné prestupné body vzniknú v centre mesta – na Kamennom námestí a Námestí SNP.

Rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej radiály štartuje 22. júna, kvôli havarijnému stavu jej hrozilo úplné uzavretie. Na opravu Bratislava získala eurofondy, musí ich však stihnúť vyčerpať v určenom programovom období.

Oprava trate sa začne v prvej fáze v úseku Molecova - konečná v Dúbravke, pričom práce potrvajú do konca septembra 2019. Električky smerujúce do Karlovej Vsi a Dúbravky nahradí autobusová linka X5, dopravný podnik zároveň posilní linky 29, 83 a 84.

Málo obojsmerných električiek

Dočasná konečná zastávka električiek bude na Molecovej, kde však nie je obratisko, a tak bude musieť dopravný podnik vypravovať obojsmerné vozidlá. Tie z rovnakého dôvodu vypravuje aj do Petržalky.

Mesto má v súčasnosti k dispozícii 30 obojsmerných električiek, v rámci výpravy ich počas dňa môže podľa šéfa Dopravného podniku Bratislavy (DPB) Michal Dekánka nasadiť 24. Aby mohli zachovať súčasnú podobu liniek, potrebovalo by takýchto električiek výrazne viac. Obstarávanie a nákup však trvajú minimálne dva roky, preto magistrát rozhodol o alternatívnom riešení.

„Aby sa zachovali intervaly liniek, vyžaduje sa reorganizácia aj ostatných liniek,“ informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Ak by ostali linky v súčasnom vedení, jazdili by električky do Karlovej Vsi v minimálne 40-minútových intervaloch, čo samozrejme, nechceme,“ doplnil.

Mesto teda navrhlo

