Penta prekresľuje nemocnicu v Boroch, upravila ju zvnútra aj zvonku

15.02.2019

Nemocnicu novej generácie, ktorá vyrastá v bratislavskom Lamači, upravuje Penta do finálnej podoby. U mestskej časti si investor nechal schváliť zmenu stavby pred dokončením. Úpravy sa týkajú najmä dispozičných riešení.

Platné stavebné povolenie pre „nemocnicu novej generácie“ v lokalite Bory má Penta od leta 2018. S prvou fázou výstavby sa začalo na jeseň.

Vlani v novembri zároveň firma Svet zdravia Development, ktorá je stavebníkom nemocnice, požiadala o zmenu stavby pred jej dokončením. Mestská časť vyhovela žiadosti 31. januára.

Úpravy najmä v interiéri

Po schválení zmeny stavby zostáva v platnosti jedna z podmienok, že výstavba bude dokončená do dvoch rokov. Znamená to, že nemocnica by mala stáť začiatkom roku 2021. To je v súlade s plánmi Penty, ktorá chcela v druhej polovici uvedeného roku prichýliť prvých pacientov.

Pre developera zdravotnícke zariadenie navrhol holandský ateliér Dutch Health Architects, projektovú dokumentáciu riešila brnianska firma Arch.Design.

Aktuálne zmeny prinášajú menšie úpravy exteriéru a najmä dispozície miestností na jednotlivých poschodiach. Hlavná budova

