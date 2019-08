Plány s premenou hotela Kyjev stoja, vlastník hľadá prienik s mestom

26.08.2019, 05:02 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Budúcnosť hotela Kyjev a jeho okolia sa za posledné mesiace nijako zásadne neposunula. Majiteľ nehnuteľnosti v centre Bratislavy pritom chcel s rekonštrukciou začať tento rok, vlani robil aj architektonickú súťaž. Aktuálne tvrdí, že sa snaží o dohodu s mestom a mestskou časťou.

Lordship vlani urobil architektonickú súťaž na novú podobu fasády hotela, ktorú sprevádzali kontroverzie. Podľa Slovenskej komory architektov v nej neboli splnené podmienky a tá následne neodporučila svojim členom, aby sa súťaže zúčastnili.

Víťazný návrh na novú podobu fasády pochádzal napokon od štúdia KRR Architekti. Podľa developera ide o pracovnú verziu a či sa tento koncept zrealizuje, je otázne.

Rekonštruovať chceli už tento rok

Fasádu Kyjeva chce Lordship meniť preto, že podľa majiteľa nespĺňa moderné tepelno-izolačné a ďalšie technické kritériá. Ak by sa fasáda neobnovila, umožnilo by to podľa vlastníka v objekte prevádzkovať iba hotel nízkej kategórie, prípadne prechodné ubytovanie.

Developer má však ambicióznejšie plány. Vo svojom projekte počíta s rozsiahlejšou rekonštrukciou Kyjeva a navrhuje aj prístavbu administratívnej budovy na mieste súčasného parkoviska pri Špitálskej ulici. Nové podzemné parkovisko pod objektmi má poskytnúť päťnásobnú kapacitu oproti aktuálnemu stavu.

Staré obytné domy pri Rajskej ulici chce Lordship asanovať a postaviť miesto nich nové. Takisto počíta s vytvorením námestia v trojuholníku ulíc Rajská – Špitálska, kde je v súčasnosti nefunkčná rampa do podzemia.

Tieto plány však momentálne stoja. Situáciu

