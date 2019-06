Plávanie v oblakoch. Prvý 360-stupňový infinity bazén bude na vežiaku v Londýne

07.06.2019, 11:55 | pol | © 2019 News and Media Holding

Kúpať sa dá v rôznych bazénoch, no schladiť sa na vrchole vyše 200-metrového mrakodrapu v centre Londýna nie je každodenná záležitosť. Navyše v 360-stupňovom infinity bazéne, ktorý bude podľa všetkého prvým svojho druhu na svete.

S konceptom prišli dizajnéri Compass Pools, ktorý bazén navrhli na plánovanom 55-poschodovom vežiaku Infinity London. Jeho výstavba by sa mala začať v roku 2020, hoci presná lokalita ešte nie je definitívne potvrdená.

Podľa ateliéru pôjde o prvú budovu na svete, ktorá týmto spôsobom zahrnie 360-stupňový inifnity bazén, kde budú mať rekreanti výhľad na Londýn. Takzvaný „nekonečný bazén“ má estetický efekt nekončiacej sa vodnej hladiny vďaka špeciálne upraveného hornému okraju, poznajú ho aj rekreanti viacerých hotelov či wellnessov.

Vstup ako pre Jamesa Bonda

Mať však infinity bazén so štvorcovým pôdorysom ako vrchol mrakodrapu je unikát. „Architekti často prichádzajú s bazénmi na vrchole budovy, no málokedy máme šancu hovoriť aj do dizajnu stavby, lebo bazén sa väčšinou rieši až potom,“ hovorí technický riaditeľ Compass Pool Axel Kemsley.

Bazén bude mať

