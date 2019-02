Predĺži sa Hviezdoslavovo námestie? Mesto začína diskusiu o zmene centra

19.02.2019, 13:30 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Hlavné mesto otvára verejnú diskusiu, ktorej cieľom má byť nové využitie podmostia a Rybného námestia. Kým dnes je lokalita známa ako zastávka autobusových spojov, po novom by mohla predĺžiť Hviezdoslavovo námestie a premostiť ho s pripravovanými projektmi.

O tom, že betónové estakády nie sú ideálnym riešením a bránia rozvoju územia, sa v odborných kruhoch hovorí už dlhodobo. Najmä infraštruktúra situovaná v bezprostrednom dotyku s Hviezdoslavovým námestím zabraňuje tomu, aby sa centrum hlavného mesta mohlo rozširovať.

Rozhodnutie ministerstva

Téma sa stala aktuálna aj v súvislosti s pripravovaným projektom Vydrica. Navyše, mestu zahralo do karát aj rozhodnutie ministerstva kultúry. To rozhodlo, že pamiatkovo chránený je oceľový cestný most ponad Dunaj vrátane pravobrežného pylóna. Betónové estakády na oboch brehoch rieky však chránené nie sú.

Ministerstvo týmto rozhodnutím vyhovelo námietkam účastníkov konania vrátane hlavného mesta Bratislava, ktoré podporili pamiatkovú ochranu ikonického objektu mosta, ale boli proti zápisu čisto dopravných stavieb na oboch brehoch rieky.

Mesto v tomto slede udalostí vidí priestor, ako zmeniť k lepšiemu

